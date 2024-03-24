أحداث مثيرة تضمنتها الحلقة 13 من مسلسل عتبات البهجة، للفنان يحيى الفخراني، الذي يضم كوكبة من النجوم، وحقق الكثير من النجاحات خلال الحلقات الماضية، ونعرض لكم مواعيد عرض مسلسل عتبات البهجة على قناة «DMC» في رمضان 2024 الحلقة 14.

مواعيد عرض مسلسل عتبات البهجة

وسيُعرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة 14، على قناة DMC اليوم الأحد، في تمام الساعة 6:15 مساءً، والإعادة الساعة 5:15 فجر اليوم التالي، و12 مساءً.

وشهدت الحلقة 13 من مسلسل عتبات البهجة، العديد من الأزمات التي مر بها الفنان يحيى الفخراني وعائلته، بداية من أزمة حفيده عمر «خالد شباط» مع صديقه فريد في تجارة المواد المحظور بيعها، وأيضا سقطت شقيقته في ورطة كبير اليوم، بعد أن وصل أوردر خاص به إلى المنزل واستلمه شقيقها، وكان يتضمن شحنة من المواد المخدرة، ليضربها شقيقها

وقدم الفنان يحيى الفخراني، خلال الحلقة 13 من مسلسل عتبات البهجة العديد من النصائح إلى الفنانة هندي مهنا «فلة»، ليكون لديها القدرة على اختيار شريك حياتها المستقبل، من بين محسن منصور «المعلم حنفي» وعنبة الذي يجسد شخصية «تيتا».

ويعرض مسلسل عتبات البهجة، يوميا خلال أول 15 يوم في شهر رمضان على شاشة «دي أم سي».