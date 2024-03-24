أسعار الذهب اليوم الأحد 24 -3-2024.. «اعرف عيار 21 بكام»

استقرار كبير شهده أسعار الذهب اليوم الأحد 24-3-2024، خاصة عيار 21، خلال بداية التعاملات الصباحية، عقب الانخفاض الذي شهده قطاع الذهب بقيمة تخطت حاجز الـ 30 جنيها بحسب ما أفادت شعبة الذهب والمجوهرات التابعة للغرف التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 21

- سجل أسعار الذهب اليوم عيار 21 نحو 3030 جنيها.

-استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، مسجلاً 3463 جنيهًا للشراء.

- بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون احتساب المصنعية، نحو 2597 جنيهات دون مصنعية.

- بينما سجل عيار 14 اليوم في مصر استقرارًا كبيرًا في محلات الصاغة بنحو 2020 جنيهًا، بينما يختلف السعر من مكان لآخر.

الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 24 -3-2024 استقرارًا في محلات الصاغة عند مستوى 24 ألفا و240 جنيها للشراء، بينما سجلت الأونصة الذهبية 2165 دولارًا للشراء.