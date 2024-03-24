مكون سري يضيفه الكبابجي إلى المشويات.. «هذا ما يخفيه أصحاب المحلات»

تتميز المشويات في المطاعم وتحديدا الكبابجي بطعم مختلف، عن التي يجرى تجهيزها وإعدادها في المنزل، بسبب مكون سري يخفيه أصحاب المحلات، ويتوفر تقريبًا في معظم البيوت، ويمكن استخدامه في إعداد المشويات للحصول على الطعم المميز.

تتبيلة الكباب السرية في المحلات

أوضحت الشيف غادة جميل، على قناة cbc sofra، تتبيلة سرية للكباب، إذ يضاف إليه القليل من عصير البرتقال، الذي يعطيه الطعم المميز لمحلات الكبابجي.

مقادير الكباب المشوي

- نصف كيلو لحم مكعبات ضاني، أو كندوز أو بتلو، على حسب المفضل.

- لية ضاني قطع صغيرة، ويمكن الاستغناء عنها تمامًا.

- مياه بصلة كبيرة والاستغناء عن بشر البصل، لأنه قد يحترق أثناء الشوي.

- القليل من عصير البرتقال أو عصير الليمون.

- 5 ملاعق كبيرة صويا صوص أو عسل أسود.

- 1 معلقة كبيرة عسل أبيض.

- 4 ملعقة كبيرة زيت نباتي أو زيت ذرة أو زيت زيتون حسب الرغبة.

- ½ ملعقة صغيرة بابريكا عادية أو مدخنة.

- ½ ملعقة صغيرة فلفل أسود ويفضل مجروش.

- ½ ملعقة صغيرة ثوم بودر.

- بهارات لحم.

- ملح حسب الرغبة.

- عصير طماطم فريش.

- فحم سريع الاشتعال.

للتقديم

بقدونس مفروم.

طريقة تحضير الكباب

تبدأ الخطوة الأولى بتحضير التتبيلة، بإضافة كل المكونات وخلطها جيدًا حتى تندمج مع بعضها، ثم إضافة قطع اللحم، ويفضل تركها من 6 ساعات حتى 12 ساعة، لتتشبع جيدًا من التتبيلة، ثم يجرى شويها سواء على الفحم أو على الشواية أو في طاسة على النار، حسب المتاح في المنزل.

الشيش طاووق

أوضحت الشيف توتا مراد، على قناة cbc sofra، تتبيلة محلات المشويات للشيش طاووق، إذ تحتوي على عصير برتقال.

المقادير:

- نصف كيلو دجاج شيش أي مقطع مكعبات متوسطة.

- ربع كوب صويا صوص.

- ربع كوب باربيكيو صوص.

- القليل من عصير البرتقال.

- 2 ملعقة كبيرة زيت.

- ملعقة كبيرة بابريكا.

- معلقه كبيرة بهارات دجاج.

- معلقه صغيرة ثوم بودرة.

طريقة عمل الشيش طاووق

تخلط مقادير التتبيلة جيدًا حتى تندمج المكونات، وتصبح نسيجًا واحدًا، ثم يضاف إليها قطع الدجاج، وتترك في التتبيلة مدة من 6 ساعات إلى 12 ساعة.

الانتركوت المشوي بأسرار المحلات

المقادير:

شرائح لحم إنتركوت.

2 فص ثوم مفروم.

¼ كوب بقدونس مفروم.

2 ملعقة كبيرة عسل.

ملح.

2 ملعقة زيت.

½ كوب عصير برتقال.

فلفل أسود.

طريقة عمل الإنتركوت المشوي

اخلطي مقادير التتبيلة جيدًا ثم تضاف شرائح اللحم، ويفضل تركها بين 6 إلى 12 ساعة، ثم شويها على الشواية أو في صينية فرن.