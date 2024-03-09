نقابة الإعلاميين تنعى شقيق الدكتور طارق سعدة

نعى مجلس نقابه الإعلاميين ببالغ الحزن والأسى، شقيق الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ الذي وافته المنية اليوم.

وتقدم مجلس نقابة الإعلاميين بخالص العزاء للأسرة الكريمة ويدعو مجلس النقابة المولى عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وفاة شقيق نقيب الإعلاميين

وفي سياق منفصل، كرم الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ على هامش مشاركته في المؤتمر العلمي «الدولي الرابع التاسع لشباب الباحثين» الذي أقيم بجامعة سوهاج بحضور الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية والدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

وأعرب نقيب الإعلاميين عن سعادته بهذا التكريم خاصة أنه جاء من جامعه سوهاج العريقة التي تعد من أفضل الجامعات المصرية ووسط كوكبة من العلماء والباحثين من مصر والدول العربية.