الملتقى العلمي البحثي الدولي بجامعة سوهاج يكرم نقيب الإعلاميين

كرم الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، عضو مجلس الشيوخ على هامش مشاركته في المؤتمر العلمي الدولي الرابع التاسع لشباب الباحثين، الذي أقيم بجامعة سوهاج بحضور الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، والدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

تكريم نقيب الإعلاميين

وأعرب نقيب الإعلاميين عن سعادته بالتكريم، خاصة أنه جاء من جامعة سوهاج العريقة التي تعد من أفضل الجامعات المصرية، وسط كوكبة من العلماء والباحثين من مصر والدول العربية.

وقال سعدة: «التكريم يحملني مسؤولية كبيرة تجاه العلماء والباحثين وطلاب وأساتذة الجامعات المصرية في يد مد العون والمساعدة والدعم المستمر لهم، في تطوير رفع كفاءة الخريجين على مستوى الجامعات المصرية، خاصة فيما يخص أقسام وكليات الإعلام».

ضبط المشهد الإعلامي

ومن جانبه وجه الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج الشكر لنقيب الإعلاميين، على دورة البارز في ضبط المشهد الإعلامي والأداء الاحترافي في إدارة نقابة الإعلامين، وتقديمها كل الدعم التدريبي والبحثي والمهني لطلاب الجامعات المصرية ومنها طلاب إعلام سوهاج.