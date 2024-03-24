معلومات مهمة لازم تعرفها عن «إنستا باي».. «علشان متزعلش على فلوسك»

يعتبر تطبيق أو شبكة المدفوعات اللحظية InstaPay هو تطبيق يوفر للعملاء الوصول المباشر إلى جميع حساباتهم المصرفية المتاحة على شبكة InstaPay، وإمكانية الدفع وتحويل النقود، سواء التحويل الفوري باستخدام حساباتهم المصرفية أو أرقام هواتفهم المحمولة أو محافظ إلكترونية.

يمكن للعملاء البنوك المصرية الآن الوصول إلى حساباتهم من خلال تطبيق إنستاباي، ويمكن إرسال الأموال بعد ساعات العمل الرسمية للبنوك، وفي أيام الإجازات، والدفع للفواتير والمرافق.

معلومات مهمة عن إنستاباي

يجب على العملاء معرفة بعض المعلومات المهمة عن التطبيق قبل الاشتراك وإجراء المعاملات النقدية:

- البريد المصري غير مشترك في إنستا باي.

- خدمة سحب أموال من البرنامج عن طريق ATM غير متوفرة حاليا.

- غير متاح إضافة فيزة المشتريات على تطبيق إنستا باي.

- لا يصلح التحويل من المحفظة للبرنامج لكن يصلح العكس.

- يتيح إنستا باي التحويل إلى محفظة أو حساب بنكي.

- لا يفرض إنستا باي أي رسوم على جميع التحويلات.

خدمات ومميزات يقدمها إنستا باي

ويقدم التطبيق عدد من الخدمات للمستخدمين والمميزت منها:.

• ربط جميع الحسابات المصرفية المختلفة للعملاء في تطبيق واحد للهاتف المحمول.

• إمكانية التحويل الفوري من حساباتك داخل البنوك المسجلة على الشبكة في مصر.

• تحويل فوري داخل حسابات شبكة بنوك مصر والمحافظ الرقمية وبطاقة ميزة.

• الاستعلام عن رصيد الحسابات.

• إصدار كشف حساب مصغر للبنك.

• إضافة حسابات بنكية متعددة ضمن شبكة بنوك مصر.