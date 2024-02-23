هل يمكن شحن كروت الاتصالات من تطبيق إنستاباي؟

تطبيق إنستاباي من أكثر التطبيقات استخداما في التحويلات النقدية أو دفع الفواتير وغيرها من الخدمات التي يقدمها التطبيق التابع للبنك المركزي المصري.

وتوجد بعض الأسئلة التي تتردد بشكل مستمر عن خدمات التطبيق من بينها سؤال هل يمكن شحن كروت الاتصالات من إنستاباي؟، وهو ما رد عليه التطبيق من خلال الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

هل يمكن شحن كروت الاتصالات من إنستاباي؟

وأشار تطبيق إنستاباي عبر فيسبوك إلى أن خدمة شحن خطوط الاتصالات غير متاحة حاليا، ولكن متاح دفع الفاتورة، وبالنسبة لإعادة الشحن فهي أيضا غير متاحة في هذه الفترة، وفيما يخص البنوك المتوفرة على تطبيق إنستاباي، نرصدها لكم في السطور التالية بحسب التطبيق:

بنوك متوفرة على إنستاباي

- البنك المركزي المصري.

- البنك الأهلي المصري.

- بنك مصر.

- بنك القاهرة.

- بنك الإسكندرية.

- بنك قطر الوطني الأهلي QNB.

- البنك التجاري الدولي CIB.

- البنك العربي.

- بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB.

- البنك المصري الخليجي EG Bank.

- البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB.

- المصرف العربي الدولي AIB.

- بنك التجاري وفا.

- البنك المصري لتنمية الصادرات Ebank.

- بنك البركة.

- بنك فيصل الإسلامي.

- بنك HSBC.

- بنك التعمير والإسكان.

- البنك الأهلي الكويتي.

- بنك أبوظبي الإسلامي​.

​- البنك الأهلي المتّحد.

- البنك العقاري المصري العربي.

- بنك الكويت الوطني.

- بنك قناة السويس.

- المصرف المتّحد.

- بنك أبوظبي الأول.

- كريدي أجريكول.

- بنك الإمارات دبي الوطني.

- بنك الاستثمار العربي.

- بنك أبو ظبي التجاري مصر.

- مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر.

- سيتي بنك.

- بنك المشرق.

- Midbank.​​