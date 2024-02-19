طريقة تحويل الأموال على إنستاباي.. «عشان فلوسك متروحش عليك»

كشف الموقع الرسمي لتطبيق إنستاباي التابع للبنك المركزي المصري عن تخطي عدد مستخدمي التطبيق 6.5 مليون عميل، فيما بلغ حجم المعاملات المنفذة نحو 404 ملايين معاملة بقيمة 815 مليار جنيه في عام 2023.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير طريقة تحويل واستقبال الأموال عبر تطبيق إنستاباي بشكل صحيح.

طريقة التحول اللحظي لأي محفظة إلكترونية

- اضغط على «إرسال نقود».

اضغط على «رقم الهاتف».

اضغط على علامة المحفظة الإلكترونية.

ادخل البيانات المطلوبة «رقم الهاتف، المبلغ» ثم الضغط على «التالي».

- راجع بيانات التحويل.

- أدخل الرقم السري (IPN PIN) المكون من 6 أرقام واضغط على «إدخال»، وبذلك يكون تمّ التحويل بنجاح.

طريقة التحول باستخدام رقم الهاتف أو عنوان الدفع اللحظي

- اضغط على «طلب الدفع».

- مشاركة التحويل من عملاء آخرين من خلال «رقم الهاتف المحمول» أو «عنوان الدفع» أو «تقسيم فاتورة»، وبذلك يكون تمّ إرسال الطلب بنجاح.

قبول طلب الدفع

- يظهر الطلب في قائمة الإشعارات في أعلى الشاشة «رمز الجرس».

- يظهر نوع الطلب وعنوان الدفع في قائمة الإشعارات.

- اضغط على الاشعار المستلم لمعرفة تفاصيل الطلب واتخاذ اجراء سواء «التأكيد» أو «رفض».

- للقبول اضغط على تأكّيد.

- أدخل الرقم السري (IPN PIN) المكون من 6 أرقام واضغط على «إدخال».