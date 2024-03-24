وظائف هيئة الأبنية التعليمية 2024.. اعرف المواعيد وكيفية التقديم

حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بعض الوظائف الشاغرة في هيئة الأبنية التعليمية 2024، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ونرصد لكم في السطور التالية، الوظائف الشاغرة والمستندات المطلوبة وطريقة التقديم.

وظائف هيئة الأبنية التعليمية 2024

ووفقًا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، جاءت وظائف هيئة الأبنية التعليمية 2024 كالتالي:

رئيس الإدارة المركزية لشئون رئاسة الهيئة

رئيس الإدارة المركزية لصيانة الأبنية التعليمية

مدير عام الإدارة العامة للتصميم الإنشائيب

مدير عام الإدارة العامة للتسعير والمدد والختاميات

مدير عام الإدارة العامة لمنطقة الفيوم

مدير عام الإدارة العامة للتجهيزات المعملية

مدير عام الإدارة العامة للتفتيش الفني

مدير عام الإدارة العامة لصيانة الآلات والمعدات

المستندات المطلوبة لوظائف هيئة الأبنية التعليمية 2024

وحدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المستندات المطلوبة لوظائف هيئة الأبنية التعليمية 2024 كالتالي:

بيان بالإنجازات والإسهامات السابقة.

مقترحات التطوير بملف مكون من 7 نسخ.

عدد 4 صور شخصية حديثة، في موعد أقصاه شهر من تاريخ النشر، ولن يُنظر إلى الطلبات الواردة بالبريد.

طريقة التقديم على وظائف هيئة الأبنية التعليمية 2024

وتقدم طلبات وظائف هيئة الأبنية التعليمية 2024، على النموذج المعد لذلك إلى الأمانة الفنية بالإدارة العامة للموارد البشرية بمقر الهيئة الكائن في «3 شارع حسن المأمون – مدينة نصر – القاهرة»، خلال مواعيد العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية مساءً.

مواعيد التقديم على وظائف هيئة الأبنية التعليمية 2024

يُشار إلى أنّ التقديم على وظائف هيئة الأبنية التعليمية 2024، بدأ من 18 مارس الجاري ويستمر حتى 17 أبريل المقبل.