«الفنون التشكيلية»: مدّ الاشتراك في المعرض العام 2024 حتى 10 أبريل

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، مد فترة التقدم للاشتراك في الدورة الـ 44 من المعرض العام حتى يوم 10 أبريل المقبل، استعدادا لافتتاح الدورة في مايو المقبل.

وأضاف منشور على الصفحة الرسمية للقطاع عبر «فيسبوك»: بناءً على رغبة العديد من الفنانين التشكيليين، تقرر مد فترة التقدم للاشتراك بالمعرض العام 44 حتى الساعة 11:59 من مساء يوم الأربعاء 10 أبريل 2024.

موعد المعرض العام 2024

وتنطلق فعاليات الدورة الـ 44 من المعرض العام في النصف الثاني من شهر مايو المقبل، في خمس قاعات، هي:

قصر الفنون بساحة دار الأوبرا، وقاعة الباب سليم، وقاعات متحف محمود مختار، مركز الهناجر للفنون، وقاعة صلاح طاهر.

وتكرم الدورة المرتقبة من المعرض لأول مرة 14 فنانا من التشكيليين المصريين والعرب الحاصلين على جائزة النيل في الإبداع التشكيلي تقديرا لمسيرتهم وعطائهم الفني وتأثيرهم في الحركة التشكيلية.

ومن بين المكرمين في المعرض العام: الفنان الدكتور أحمد نوار، والفنان الدكتور عبدالسلام عيد، والرسام الراحل مصطفى حسين، والفنان العراقي ضياء العزاوي، والحائز على جائزة النيل للمبدعين العرب من وزارة الثقافة المصرية عام 2023 م، وللاشتراك في الدورة من خلال الرابط