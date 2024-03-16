«الفنون التشكيلية»: تكريم 14 فنانا في المعرض العام 2024

كشف قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، ملامح المعرض العام في دورته الـ44، والتي تنطلق في مايو المقبل.

وقال المعرض في بيان عبر الصفحة الرسمية لقطاع الفنون التشكيلية على فيسبوك، «لأول مرة يحتفي المعرض العام في دورته الـ 44 بالحاصلين على جائزة النيل في الإبداع التشكيلي تقديرا لمنجزهم الفني وتأثيرهم في الحركة التشكيلية».

المكرومون في المعرض العام

وأوضح القطاع أنه سيتم أيضا الاحتفاء بهؤلاء المبدعين وعددهم 14 فنانا مصريا وعربيا في قاعة عرض منفصلة تضم أعمالهم خلال المعرض، ومن أبرز هذه الشخصيات الدكتور أحمد نوار والفنان عبد السلام عيد، والرسام مصطفى حسين والفنان العراقي ضياء العزاوي، والذي حاز على جائزة النيل للمبدعين العرب من وزارة الثقافة 2023.

وقال «قانوش»، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن الدورة الرابعة والأربعين ستشهد إلغاء الدعوات الموجهة لبعض الفنانين، من أجل إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الفنانين للمشاركة للمشاركة في الدورة، كما سيكون هناك برنامج ثقافي ضخم مصاحب للدورة المرتقبة وهو برنامج ضخم وممتد على مدار فترة المعرض.