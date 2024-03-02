رئيس الفنون التشكيلية يكشف لـ«الوطن» ملامح المعرض العام: مشاركات أكبر

تستعد وزارة الثقافة متمثلة في قطاع الفنون التشكيلية، لإطلاق فعاليات المعرض العام في دورته الـ44، في مايو المقبل، حيث تشهد الدورة المرتقبة استيعاب قدر أكبر من المشاركات من قبل الفنانين من خلال العرض في قاعات الأوبرا وقصر الفنون.

وكشف الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، ملامح الدورة الـ44 من المعرض العام قائلًا إن افتتاحه سيكون بعد 20 مايو المقبل، مشيرًا إلى أنه تم الإعلان سلفًا عن أن آخر موعد للمشاركة في الدورة هو 25 مارس الجاري.

وأضاف «قانوش»، لـ«الوطن»: «من أبرز ملامح الدورة الـ44 إلغاء الدعوات الموجهة لبعض الفنانين هذا العام، بهدف توسيع نطاق المشاركات من القاعدة العريضة من الفنانين، وسيكون الافتتاح مختلفًا ويقام في 5 قاعات، تشمل قصر الفنون وقاعات الأوبرا؛ وهي قاعات: الباب وصلاح طاهر والهناجر ومتحف محمود مختار».

وتابع أن الفرز والقبول للأعمال المتقدمة سيكون إلكترونيًا، ويتم هذا العام بنظام خاص، وعن طريق لجنة سرية حتى على بعضها البعض، بحيث يكون المعيار الأساسي، تطبيق الشروط والمعايير التي يحددها القطاع للمشاركة في الدورة، وليس لتقييم أعمال الفنانين بالطبع.

وتحدث «قانوش» عن البرنامج الثقافي المصاحب للدورة، قائلا إنه لدينا برنامج ضخم وممتد على مدار فترة المعرض، ويجري حاليا إعداد محاور هذا البرنامج، كما ستكون هناك عروض موازية خارج عروض القطاع، كما سيتم خلال الدورة تكريم الفنانين التشكيليين الحاصلين على جائزة النيل من الأحياء والراحلين.

تحفيز على الاقتناء من المعرض العام

وعن الاقتناء من المعرض العام، قال رئيس القطاع: سيكون هناك دعوات خاصة للمقتنين والمهتمين باقتناء الأعمال الفنية من أجل تحفيزهم على الشراء من المعرض تحت إشراف القطاع، وفق آلية تعلن لاحقا، من أجل تنشيط عملية الاقتناء ونعمل عليها لتفعيلها ومن قبل افتتاح الدورة، أما لجنة المقتنيات بالقطاع فهي تعمل بنظام خاص أيضا، بحيث تقتني مرة كل عامين من نفس الفنان، سواء من المعرض العام أو من أي معرض آخر.