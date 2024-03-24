بعد إصابتها بالسرطان.. الملك تشارلز يترك سريره من أجل الأميرة كيت ميدلتون

كشفت صحيفة «ديلي ميل»، البريطانية أن الملك تشارلز ترك سريره بالمستشفى، وارتدى ملابسه الخاصة وتجول داخل أرجاء الصرح الطبي من أجل تهدئة زوجة ابنه أثناء تعافيهما من الجراحة في عيادة لندن؛ إذ إن كل من الملك وأميرة ويلز مرضى داخليين في العيادة المرموقة في مارليبون، شمال لندن.

تفاصيل اللقاء بين الملك تشارلز وكيت

وبحسب ما كشفه المطلعون لصحيفة صنداي تايمز إن الملك تشارلز، الذي كان يعالج من تضخم البروستاتا، شوهد وهو يمشي من سريره في المستشفى لرؤية الأميرة كيت ومواساتها حيث يعتبرها بمثابة ابنته، وفقا لوصف الصحيفة البريطانية.

وكانت الأميرة كيت خضعت لعملية جراحية كبرى في البطن، لا يُعتقد أنها بسبب حالة خبيثة، لكن الاختبارات بعد العملية الجراحية وجدت علامات الإصابة بالسرطان.

تفاصيل العلاقة بين الملك والأميرة

وقال المطلعون على العائلة إن المحنة التي يواجهها كلا من كبار أفراد العائلة المالكة عززت روابطهم، فيما أوضح مصدر آخر: «هناك علاقة قوية جدًا بين الملك وأميرة ويلز. إنهم قريبون جدًا، بل وأكثر من ذلك في الوقت الحالي».

وأضاف مصدر آخر لصحيفة التايمز: «لطالما كان للملك علاقة وثيقة ودافئة وفريدة من نوعها مع الأميرة.. إنها تكن حبًا واحترامًا كبيرًا له ولمنصبه، عندما كانا في المستشفى معًا، كان هناك الكثير من المشي في الممر لقضاء بعض الوقت معها، لقد كان يشجعها ويدعمها طوال الوقت».

وظهرت تفاصيل اجتماع الدعم المؤثر الليلة، حيث أشير أيضًا إلى أن الملك يأمل في حضور قداس عيد الفصح التقليدي للعائلة المالكة، وقد يكون هذا أول ظهور علني له بعد أن كشفت أميرة ويلز عن إصابتها بالسرطان.

ولن تحضر أمير وأميرة ويلز وأطفالهما الثلاثة قداس الأسبوع المقبل بعد أن قالت كيت، 42 عامًا، إنها تخضع لعلاج كيميائي وقائي في رسالة فيديو عاطفية يوم الجمعة.