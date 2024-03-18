هل تنحى الملك تشارلز عن حكم بريطانيا؟.. 3 سيناريوهات وراء البيان المرتقب

أثار إعلان المملكة المتحدة عن إصدار بيان مرتقب عن العائلة المالكية حالة من الحيرة والتساؤلات بشأن المقصود منه، وهل هو إشارة إلى تنحى الملك تشارلز الثالث عن الحكم أم هو بخصوص غياب الأميرة كيت ميدلتون أو وفاة أحد من أفراد العائلة؟.

سيناريوهات متوقعة حول البيان المرتقب

وهناك بعض السيناريوهات المتوقعة بعد الإعلان المرتقب، خاصة مع دخول الملك تشارلز والأميرة كيت في أزمة صحية، إذ أجريا عمليات جراحية وحالتهما الصحية قد تكون مثار قلق، مما جعل الأمر يتجه نحو حدث مأساوي قد يتعلق بحياة أحدهما، بحسب ما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وفي سياق متصل، أثارت أخبار من بريطانيا حول تنكيس أعلام الاتحاد خارج المباني الحكومية في جميع أنحاء المملكة المتحدة، قلقًا واسعًا بشأن وفاة شخص ما.

the reason that people think king charles is dead is that the bbc changed their pfp to black which only happens when royalty dies n shit pic.twitter.com/jeUbPBRCIf — Eman (@emi_eman_) March 18, 2024

تغيير هيئة الإذاعة البريطانية

ويرى ناشطون أنَّ السبب وراء اعتقاد الناس بوفاة الملك تشارلز هو تغيير هيئة الإذاعة البريطانية صورة حساباتها إلى اللون الأسود، إذ أكّد بعض الناشطين عبّر وسائل التواصل الاجتماعي أنَّ هذه الإجراءات تتبع فقط في حال وفاة أحد أفراد العائلة المالكة في بريطانيا.

وصرح قصر باكنجهام في فبراير الماضي بتشخيص إصابة الملك تشارلز الثالث بنوع من أنواع السرطان، والذي تمّ اكتشافه في أثناء علاج الملك مؤخرًا لتضخم في البروستاتا.

وفي نفس الشهر، دخلت أميرة ويلز المستشفى لإجراء عملية جراحية في البطن كان مخططًا لها، وأُجبرت على الابتعاد عن الحياة العامة لمدة أسبوعين وفقًا لتوجيهات الأطباء ومنذ ذلك الحين اختفت تمامًا.