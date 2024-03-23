الملك تشارلز يوجه رسالة مؤثرة لـ كيت ميدلتون بعد إصابتها بالسرطان

مقطع فيديو مؤثر، ظهرت فيه أميرة ويلز كيت ميدلتون تعلن فيه بشكل رسمي إصابتها بالسرطان في مراحله الأولى، وذلك بعد اختفاء دام نحو ثلاثة أشهر منذ إجرائها عملية جراحية في البطن مطلع يناير الماضي، وهو ما دفع الملك تشارلز في توجيه رسالة مؤثرة إلى زوجة ابنه بعد تأكيد إصابتها بنفس مرضه.

رسالة الملك تشارلز إلى كيت ميدلتون

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، وجّه الملك تشارلز رسالة إلى كيت ميدلتون يؤكد فيها على فخره بها ولشجاعتها في الكشف عن تشخيص إصابتها بالسرطان عقب العملية الجراحية التي خضعت لها في الآونة الأخيرة وأنّه دائم الاتصال بها.

وتعليقًا على رد فعل الملك تشارلز على الأخبار الصادمة بشأن إصابة كيت ميدلتون قال قصر باكنجهام: «جلالة الملك فخور جدًا بكاثرين لشجاعتها في التحدث عن إصابتها، وبعد الوقت الذي قضاه في المستشفى معًا، ظل على اتصال وثيق مع زوجة ابنه المحبوبة طوال الأسابيع الماضية، وسيواصل الملك وزوجته كاميلا تقديم حبهما ودعمهما لجميع أفراد الأسرة خلال هذا الوقت العصيب».

ويمثل إعلان كيت ميدلتون عن إصابتها بالسرطان أحدث ضربة للعائلة المالكة خلال العام الماضي، بما في ذلك تشخيص إصابة الملك تشارلز بالمرض أيضًا، إذ تم إدخال الأميرة في البداية إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية في البطن في 16 يناير، وكان يُعتقد في ذلك الوقت أن حالتها غير سرطانية، ولكن تم اكتشاف السرطان بالفعل بعد عملية جراحية ناجحة.

القصر يطلب عدم التكهن بشأن نوع السرطان

وتم إدخال «تشارلز» إلى المستشفى بعد أيام قليلة من وصول كيت ميدلتون، وذلك أيضًا لإجراء عملية اعتبرت غير مرتبطة بالسرطان، إلا أنّ قصر باكنجهام أكد في فبراير أنه تم تشخيص إصابة تشارلز بنوع من السرطان.

وكان قصر كنسينجتون في لندن، قد طلب من الناس بشدة عدم التكهن بشأن نوع السرطان الذي تعاني منه، وقال متحدث باسم الأميرة: «إنها ممتنة للغاية للفريق الطبي على الرعاية التي يقدمونها لها، إنها الآن بحاجة إلى الوقت والمساحة والخصوصية لإكمال علاجها والتعافي التام».