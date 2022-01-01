أول لقاء لـ أنغام وأصالة بعد خصام 3 سنوات.. «مقعدوش جنب بعض في التصوير»

بعد ما يقرب من 3 سنوات من الخصام والأزمات وتبادل الهجوم، تقابلت الفنانة أنغام، مع صديقتها الفنانة السورية أصالة نصري، فى موسم الرياض، خلال إحياء حفل «تريو الرياض» الذي ضم 11 فنانا عربيا رفقتهما.

أصالة وأنغام رفضتا الجلوس سويا خلال التصوير

أصالة وأنغام خلال الصورة الرسمية للحفل لم يجلسا سويا، وفضلت كل منهما الجلوس مع الشخصيات التي ستشدو برفقتهم، وجلست أنغام بجوار نوال الكويتية والمغربية أسماء لمنور، في حين جلست أصالة بجوار المايسترو وليد فايد، ورغم مصافحتهما إلا أن هناك عددا من الفنانين تدخل من أجل عودة المياه لمجاريها.

أنغام تجلس بجوار نوال الكويتية وأسماء لمنور

الحفل شارك فيه 13 فنانًا منهم أنغام وأصالة ومحمد عبده ونبيل شعيل وعبدالمجيد عبدالله وأحلام الإماراتية وعبادي الجوهر وأسماء لمنور وفهد الكبيسي وعلي بن حسين، ويعد الحفل الأول من نوعه الذي يضم أكثر من فنان معا.

حكاية الخلاف بين أصالة نصري وأنغام

الخلاف العنيف بين أصالة وأنغام كان في بداية عام 2019، حينما تزوجت الفنانة أنغام، من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، زوج أخت زوج أصالة نصري، وأطلقت أصالة تصريحات نارية ضد أنغام واتهمتها بخطف أحمد إبراهيم من زوجته وهدم بيته.

أصالة حاولت إعادة المياه لمجاريها بعد الانفصال عن زوجها طارق العريان، ونشرت تغريدة عبر «تويتر» تحمل رسالة اعتذار لـ أنغام، ورسالة أخرى لأولاد أنغام عمر عارف وعبدالرحمن فهد، ورغم قبول أنغام للاعتذار بشكل فاتر، إلا أنها رفضت الرد على مكالماتها الهاتفية، إلى أن تقابلا لأول مرة في موسم الرياض.