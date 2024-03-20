هل خالفت أصالة معايير موقع فيسبوك بأغنيتها الجديدة؟.. مهددة بالحذف

بعد يومين من طرح الفنانة السورية أصالة نصري لأغنيتها الجديدة «أصحاب الأرض» التي تدعم من خلالها القضية الفلسطينية، فوجئت بتلقيها تهديدات من إدارة موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بحذف الأغنية لمخالفتها المعايير بعرضها محتوى غير لائق، فيما نشرت أصالة صورةً منه على صفحتها الرسمية عبر خاصية «ستوري» لتعبر عن استيائها من موقف الموقع الشهير.

دعم أصالة للقضية الفلسطينية

أصحاب الأرض هي أغنية جديدة تضاف إلى سجل الفنانة أصالة في دعمها للقضية الفلسطينية بصوتها ومساندتها للأشقاء الفلسطينيين خلال الظروف الصعبة التي يمرون بها، وتعاونت فيها مع الفرقة الموسيقية «أكابيلا مصرية» بقيادة المايسترو مازن دراز، بينما وضع الموسيقار الفلسطيني حسين نازك ألحان الأغنية التي تشكل مزيجاً من الفولكلور الفلسطيني ممثلاً في إعادة إحياء الأغنية الشهيرة «ريت المركب»، والترويدة الفلسطينية وهي نوع من الغناء البطيء يحكمه إيقاع معين.

دعم حق الفلسطينيين في أرضهم

الأغنية تؤكد عروبة فلسطين وانتماءها لأهلها لا من خلال الكلمات القوية فحسب وإنما بالصورة التي رافقتها في فيديو كليب أخرجه عادل رضوان أظهر في بدايته مجموعة من العاكفين على قراءة القرآن الكريم، ثم عرض مجموعة من المتآمرين على الأرض لا يلبث شاب من المقاومة الفلسطينية أن يجذبه إلى باطن الأرض، وخلال مشاهد الكليب ظهر أصحاب الأرض بالملابس التقليدية لأهل فلسطين من الشال الشهير والجلباب مضافاً إليهما لثام الوجه، في إشارة واضحة إلى المقاومة التي تخفي وجهها عن العدو الاسرائيلي وهي تدافع ببسالة عن حقها في الأرض.

أغنية «أصحاب الأرض» مهددة بالحذف

نالت أغنية أصحاب الأرض إعجاب جمهور الفنانة السورية أصالة التي لا تدع موقفاً يخص القومية العربية إلا عبرت عنه بفنها الأصيل، إلا أن التهديدات التي طالتها من موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» دفعتها إلى نشر رابط الفيديو كليب الخاص بالأغنية على موقع تبادل الفيديوهات الشهير «يوتيوب» من قناة «New Age Productions»، معلقةً بكلمات شكر وامتنان لإدارة القناة على الفرصة التي تمنحها لتوصيل رسالتها إلى الشعب الفلسطيني.

كلمات أغنية أصحاب الأرض

الفيديو كليب تم تصويره في منطقة هرم سقارة والفيوم بمصر، ما ساهم في خروج الفيديو بالشكل المناسب والمؤثر إلى جانب الكلمات التي نذكر منها:

ريت المركب اللي أخذه وما رده

يبلاه بكسره وبنار عقده

ريت المصاري تقلب حديدة

تسفر شبابنا لبلاد بعيدة

ثبت جذورك في التراب فأنت باقٍ هاهنا

الأرض أرضك يا فتى هذه البلاد بلادنا

هم جهلة لا يعلمون بأن وطنك خالد

فأصمد ورابط واحتسب إنا ورائك كلنا

كم من شهيد قدموا أرواحهم

من أجل تحقيق اليقين

يا صاحب الأرض اعتصم

فالأرض عرض المتقين.