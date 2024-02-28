ماذا يفعل المطربون قبل الحفلات؟.. أصالة تقرأ القرآن وتامر حسني يطلب دعاء والدته

يتبع المطربون طقوسًا مختلفة قبل إحياء حفلاتهم، بعضها ديني وبعضها من أجل لتخلص من التوتر والشعور بالراحة، فالمطربة أصالة تقرأ القرآن وتامر حسني يطلب دعاء والدته، أما بالنسبة لنجوم الزمن الجميل فقد كانت أم كلثوم لا تترك «المنديل»، أما عبدالوهاب كان يلجأ إلى الأعشاب وتناول لب الخبر الأفرنجي «الفينو».

أصالة تقرأ القرآن

انتشر فيديو أمس للنجمة أصالة وهي تقف في الكواليس قبل إحيائها لإحدى الحفلات التي أقامتها مؤخرًا في دبي، وهي بجوار زوجها، تقرأ القرآن، قبل الظهور أمام الجمهور.

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أم كلثوم

منديل أم كلثوم واحد من أهم طقوس صعودها على المسرح، وإصرارها دائمًا على الظهور بالمنديل ليس رفاهية أو تحت بند «الشياكة»، بالعكس أم كلثوم كانت تحافظ على وجود هذا المنديل نظرًا لتعرقها الشديد، وخاصة تعرق أصابع يديها، خاصة وانها كانت دائمًا ما تكون متوترة قبل إحياء الحفلات أو تسجيل الأغاني وكانت ترى أن بضغطتها على المنديل تُخرج التوتر الذي بداخلها، ولعل من أهم طقوس أم كلثوم أنها كانت تجلس في غرفتها قبل الحفل نصف ساعة كاملة بمفردها تقرأ القرآن.

محمد عبدالوهاب يتناول لب «الفينو»

في حوار صحفي سابق، قال محمد عبدالوهاب إنَّه يحرص على النوم ليلة الحفل وقت كافي لا يقل عن 8 ساعات، وبالطبع ومن المعروف عن محمد عبدالوهاب الاهتمام الشديد بصحته فكان قبل الحفل دائمًا ما يحرص على الوجبات الصحية التي يستشير فيها الطبيب، مثل الأكل المسلوق وشرب الأعشاب، ولكن كان لديه عادة غريبة بعض الشيء، وهي أنه يأكل لب الخبر الأفرنجي -الفينو-، وذلك لأن تِلك العجينة تطري البلعوم والمواد التي تلتصق بجدار الفم قادرة على مسح الأوتار من الرواسب.

هاني شاكر يشرب الأعشاب

في أحد المرات زارت إحدى الإعلاميات غرفة الفنان هاني شاكر قبل صعوده على المسرح، وسألته عن الطقوس قبل الحفل، فقال إنَّه يعاني من توتر شديد، ولا يخرج يوم الحفل نهائيًا في النهار، ويحرص على النوم بشكل كافي، وشرب الأعشاب الدافئة، كما أنه في موسم الشتاء يخشى الخروج قبل الحفل بأيام كثيرة، ويبتعد عن الغناء نهائيًا في مسرح مفتوح.

تامر حسني يطلب دعاء والدته

تامر حسني كان يجري اتصالًا هاتفيًا بوالدته، يطلب منها الدعاء له، والتوفيق في الحفل أمام الجمهور، ومن ثم يُشدد على الفرقة الخاصة به على ترتيب الأغاني بالشكل المخطط له.

إيهاب توفيق يرتدى سلسلة عليها آية الكرسي

إيهاب توفيق لديه عدة عادات يفعلها قبل الحفل وليست عادة واحدة، أولهم أنَّه يُغلق هاتفه تمامًا، ويبتعد عن استقبال أي ضيوف أو زيارات، بالإضافة للنوم لساعات طويلة، بجانب إجراء لبروفات كثيرة قبل الحفل، وفي النهاية يحرص على ارتداء السلسلة المنقوش عليها آية الكُرسي، ويضع مُصحف صغير في جيبه.

محمد حماقي يتلو القرآن سرًا

يظل حماقي قبل حفله يشدد على الفرقة والعازفين بالالتزام بترتيب الأغنيات، لأن التغيير في أي شيء من هذا يسبب له توتر شديد، وأيضًا يجلس قبل الحفل يتلو بينه وبين نفسه بعض آيات من القرآن الكريم.