مسلسل بابا جه الحلقة 14.. أكرم حسني يواجه نسرين أمين بالحقيقة

في أحداث بابا جه الحلقة 13، تعتقد «ولاء» نسرين أمين أنّ «هشام» أكرم حسني تزوّج عليها، وحاول هشام ملاحقة ولاء لإخبارها بالحقيقة، حاول مرارًا أن يخبرها أنه يلعب دور والد نيللي، وقال لها: «بصي الشعر الأبيض هما اللي عملولي شعري كدا علشان أبان قدام أهل العريس إنّي كبير في السن وأظهر زي أبوها».

مسلسل بابا جه الحلقة 14

الأحداث المتلاحقة في الحلقة 13 دفعت الجمهور لانتظار مسلسل بابا جه الحلقة 14 خاصة أن «ولاء» لم تصدقه، واتصل على ياسر ابن عمته «محمد أوتاكا» حتى يبرهن لها أنّه لا يكذب وأنه فعلا يعمل كأبٍ بالإيجار، ولكن لم يكن يعرف هشام أن عمته «سماء إبراهيم» قد أصيبت بجلطة ونُقلت إلى المستشفى.

أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سمر إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوي، محمد أوتاكا، الطفل لافينا نادر، الطفل حور أحمد، وضيف الشرف محمود البزاوي، كريم فهمي، أحمد أمين ومحمد الكيلاني وفنانون آخرون، تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل، إخراج خالد مرعي، إنتاج شركة ميديا هب سعدي – جوهر.