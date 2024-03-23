ملخص مسلسل بابا جه الحلقة 13.. حل مشكلة أكرم حسني ونسرين أمين

بدأت الحلقة 13 من مسلسل بابا جه، بطلب «نسرين أمين» الذي تجسد شخصية ولاء، من زوجها «هشام» أكرم حسني، أن يطلقها بسبب ظنها الخاطئ أنه قد تزوج عليها، واستمرار محاولاته ليوضح لها أنه يعمل أب للإيجار، ونستعرض في السطور التالية ملخص مسلسل بابا جه الحلقة 13.

ملخص مسلسل بابا جه الحلقة 13

وذهب «هشام» لحماه «سامي مغاوري» ليطلب منه المساعدة في عودة زوجته ولاء إلى منزلها، لا سيما أن والدها يحبه كثيرا، فذهب إليها ليعلمها أن هشام عمل كأب للإيجار كي يعلو في نظر ابنته، بعدما قالت في حفل مدرستها أن والدها ليس منه فائدة.

نهى الشيمي تحاول حل مشكلة هشام وولاء

وفي محاولة أخرى من هشام، ذهب إلى نهى الشيمي «فريال يوسف» طالبا منها أن تعيد ولاء إليه، وتوضح إليها سوء الفهم بينهما وبالفعل ذهبت «نهى» إليها وعندما عادت إلى هشام أخبرته أن هناك أملا في عودتها.

وجاءت المحاولة الأخيرة من هشام والتي انتهت بالنجاح، أن عمته «أم ياسر» سماء إبراهيم، اتصلت على ولاء، وأخبرتها أنها خرجت من المستشفى ولكن تشعر بقليل من التعب وتريد أن تراها، وعندما ذهبت إليها وجدت هشام، وجلسا يتعاتبان وقال لها هشام: «أنا كان نفسي أخلص اليوم في الشغل وأجي أحكيلك اللي حصل زي أيام الفندق».

انفعال ياسر بسبب فيديو فرح نيللي وعلاء

وفي نهاية الحلقة، جلسوا جميعًا يأكلون الكشري ماعدا هشام، لأنه لا يحب الكشري، ولكن عندما تذوق الطعم، تذكر والده الذي كان يملك محلًا للكشري، لتخبره عمته أن السر في الصلصة، وأثناء ذلك انفعل ياسر ابن عمته «محمد أوتاكا» قائلًا: «إيه ده فرح نيللي وعلاء»، فسأله هشام عن سبب احتفاظه بشيء مثل هذا على هاتفه، فرد «ياسر» أن الفيديو منتشر على مواقع التواصل وحصد ملايين المشاهدات.