موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الأحد 24 مارس 2024، من الخدمات الإلكترونية التي توفرها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي؛ ليستعد المقيمين داخل المملكة للإفطار وأداء صلاة المغرب في موعدها وبعدها التراويح.

موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الأحد 24 مارس 2024

يختلف موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الأحد 24 مارس 2024، حسب كل مدينة ومحافظة، وتكون مواقيت الصلاة بشكل عام في العاصمة الأردنية عمان، كما يلي.

- أذان الفجر الساعة 05:12 صباحا

- الشروق 06:28 صباحا

- أذان الظهر الساعة 12:43 مساءً

- أذان العصر 4:12 مساءً

- أذان المغرب الساعة 6:57 مساءً

- أذان العشاء الساعة 8:13 مساءً ثم تليه صلاة التراويح.

موعد الإفطار في الأردن اليوم الأحد 24 مارس 2024

فيما يتعلق بموعد الإفطار في الأردن اليوم الأحد 24 مارس 2024 ومواقيت الصلاة، يُرفع أذان المغرب بعمان الساعة 06:57 مساءً، وفي إربد في تمام الساعة 06:57 مساءً، إيذانا بإفطار الصائمين، وفي الكرك 06:58 مساءً، وفي الطفيلة 06:59 مساءً، وفي العقبة 06:56 مساءً.

موعد الإفطار في الأردن اليوم الأحد 24 مارس 2024، بالنسبة لباقي المدن، يكون بعد موعد أذان المغرب مباشرة، إذ يؤذن للصلاة في المواعيد التالية: في الأغوار الشمالية الساعة 06:57 مساء، بينما في جرش وعجلون الساعة 06:55، في الحسينية الجنوبية الساعة 06:55 مساء.