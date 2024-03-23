موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الأحد 24-3-2024
كتب:
حسن صالح
11:59 م | السبت 23 مارس 2024
موعد أذان المغرب اليوم
كشفت إمساكية هيئة المساحة المصرية عن موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الأحد 24-3-2024، الموافق 14 من شهر رمضان، حيث ينتظر المسلمون بفارغ الصبر أذان المغرب إيذاناً بانتهاء الصيام وبدء الإفطار، وتبلغ مدة الصيام 14 ساعة و3 دقائق، ويحل المغرب الساعة 06:09 مساءً.
موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الأحد 24-3-2024
وتستعرض «الوطن» في السطور التالية موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الأحد 24-3-2024 الموافق 14رمضان.
موعد أذان المغرب اليوم
وبحسب إمساكية هيئة المساحة المصرية يحل موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الأحد 24-3-2024 في الساعة 06:09 مساء.
وتكشف إمساكية هيئة المساحة المصرية عن مواقيت الصلاة، وهي كالتالي:
الفجر: 04:26 صباحا
الظهر: 12:01 ظهرا
العصر: 03:31 مساء
المغرب: 06:09 مساء
العشاء: 07:28 مساء.