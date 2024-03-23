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دراما المتحدة

موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الأحد 24-3-2024

كتب:

حسن صالح
11:59 م | السبت 23 مارس 2024
موعد أذان المغرب اليوم

موعد أذان المغرب اليوم

كشفت إمساكية هيئة المساحة المصرية عن موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الأحد 24-3-2024، الموافق 14 من شهر رمضان، حيث ينتظر المسلمون بفارغ الصبر أذان المغرب إيذاناً بانتهاء الصيام وبدء الإفطار، وتبلغ مدة الصيام 14 ساعة و3 دقائق، ويحل المغرب الساعة 06:09 مساءً.

موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الأحد 24-3-2024

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الأحد 24-3-2024 الموافق 14رمضان.

موعد أذان المغرب اليوم 

وبحسب إمساكية هيئة المساحة المصرية يحل موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الأحد 24-3-2024 في الساعة 06:09 مساء.

وتكشف إمساكية هيئة المساحة المصرية عن مواقيت الصلاة، وهي كالتالي: 

الفجر: 04:26 صباحا 

الظهر: 12:01 ظهرا 

العصر: 03:31 مساء

المغرب: 06:09 مساء

العشاء: 07:28 مساء.

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بقلم حسن صالح