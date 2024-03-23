كشفت إمساكية هيئة المساحة المصرية عن موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الأحد 24-3-2024، الموافق 14 من شهر رمضان، حيث ينتظر المسلمون بفارغ الصبر أذان المغرب إيذاناً بانتهاء الصيام وبدء الإفطار، وتبلغ مدة الصيام 14 ساعة و3 دقائق، ويحل المغرب الساعة 06:09 مساءً.

موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الأحد 24-3-2024

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الأحد 24-3-2024 الموافق 14رمضان.

موعد أذان المغرب اليوم

وبحسب إمساكية هيئة المساحة المصرية يحل موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الأحد 24-3-2024 في الساعة 06:09 مساء.

وتكشف إمساكية هيئة المساحة المصرية عن مواقيت الصلاة، وهي كالتالي:

الفجر: 04:26 صباحا

الظهر: 12:01 ظهرا

العصر: 03:31 مساء

المغرب: 06:09 مساء

العشاء: 07:28 مساء.