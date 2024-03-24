مسلسل محارب الحلقة 14.. كيف ينجو حسن الرداد من قبضة الشرطة؟

تتصاعد الأحداث في مسلسل محارب الحلقة 14 مع ازدياد صعوبة حياة حسن الرداد والذي يجسد دور محارب بعد هروبه من الشرطة للمرة الثالثة، إذ يُجبر على التنقل من بلد إلى آخر هربًا من مطاردتهم، كونه متهم بالقتل.

وتزداد الأمور سوءًا مع سيطرة المحامي حسام الجيوشي على نشر أخبار مفبركة عن محارب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما يصعب من موقفه ويعرضه للخطر بشكل أكبر.

مسلسل محارب الحلقة 14.. حسن الرداد يبحث عن دليل براءته

ومن المتوقع أن تتضمن أحداث مسلسل محارب الحلقة 14، أن يبدأ محارب في وضع خططه للوصول إلى القاهرة، دون أن تلقي الشرطة القبض عليه عبر الكمائن الموجودة على كل الطرق، والبحث عن أدلة براءته من التهم التي ألصقها بها المحامي حسام، كانت آخرها قضيتي قتل رجل الأعمال العزازي ووصفي المحامي، مسلسل محارب بطولة حسن الرداد وناهد السباعي ونيرمين الفقي.