كيف أنهت الدولة زمن حوادث القطارات وتعطيلها؟

طورت الدولة مرفق السكة الحديد الذي عانى من الإهمال لسنوات طويلة، ففي عام 2014 كانت السكة الحديد تنقل 900 ألف راكب يوميًا و4 ملايين طن بضائع سنويًا وكانت تعاني من مشكلات شتى مثل مستويات السلامة والتأمين وانتظام مواعيد القطارات، والخدمات المقدمة لجمهور الركاب، ومن هنا وضعت الدولة خطة شاملة للنهوض بهذا المرفق الحيوي الهام.

نقل 1.2 مليون راكب يوميًا

225 مليار جنيه.. حجم الأموال التي أنفقتها الدولة لتطوير المرفق لينقل 1.2 مليون راكب يوميًا و5 ملايين طن بضائع سنويًا، كما ارتفعت مستويات السلامة والتأمين وانتظام مواعيد القطارات وخدمات الركاب إلى نسبة 85%، وفق تقرير رسمي لوزارة النقل، والتس تستهدف في عام 2030 تحقيق طاقة نقل 2 مليون راكب يوميا و13 مليون طن بضائع سنويًا.

في عام 2014 كانت هيئة السكك الحديدية تمتلك عدد جرارات 791 جرار منها 391 جرار عاطل و400 جرار صالح للعمل بكفاءة 60%، ومع جهود التطوير، أصبحت تمتلك 990 جرار منها 210 جرار جديد تم شرائهم و594 صالح بكفاءة 80% و186 عاطل لها عقود تجديدات، كما زادت عربات الركاب لـ 3700 عربة ركاب منها 900 عربة جديدة تم شرائها و2300 عربة تم تجديدها وتأهيلها وصالحة بكفاءة 80%.

قطارات تالجو الإسبانية

أدخلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، نوعيات قطارات جديدة لأول مرة، وهي قطارات تالجو الإسبانية الفاخرة بعدد 6 قطارات بإجمالي 30 عربة درجة أولى و48 عربة درجة ثانية و6 عربة بوفية و6 عربة قوي.

اشتملت جهود التطوير على قطاع نقل البضائع، حيث كانت تمتلك الهيئة في 2014 عدد 8081 عربة، وفي 2023 أصبح أسطول نقل البضائع بالهيئة به 8481 عربة، وفيما يتعلق بماكينات صيانة وتجديدات السكة، تمتلك الهيئة الآن تمتلك 47 ماكينة بعد شراء 7 ماكينات جديدة حديثة ومتطورة وإصلاح وصيانة ورفع كفاءة 37 ماكينة صالحة بكفاءة 80%.

إنشاء خطوط جديدة للسكة الحديد

خططت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لإنشاء خطوط جديدة للسكة الحديد ضمن الممرات اللوجيستية بتكلفة تقديرية 70 مليار جنية، وذلك لربط الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية، ومن هذه الخطوط خط النقل اللوجيستي «القاهرة - الإسكندرية» «بشتيل – الاتحاد –إيتاي البارود – القباري»، وخط «الفردان - القنطرة شرق - شرق بورسعيد - العريش - طابا»، فضلًا عن مع إنشاء خطي «المناشي - 6 أكتوبر» و«كفر داود - السادات».

كما طورت الهيئة 60 برج إشارات على 3 خطوط رئيسية، وتطوير 671 من 1120 مزلقانا، فضلًا عن تطوير 46 من 708 محطة، و33 ورشة مثل ورش السبتية وورش الفرز، وأنشأت 5 ورش جديدة مثل ورشة تالجو بالفرز وورشة الجرارات ببشتيل وورشة العربات ببشتيل.