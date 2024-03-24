القاهرة تستعين بخدمات الحي المتنقل لتشجيع المواطنين على ترخيص المحلات

وجّهت محافظة القاهرة رؤساء الأحياء، بتسيير فرق عمل ولجان وسيارات الحي المتنقل للمرور على المحلات والأنشطة التجارية خلال الأسبوع الجاري، لتوعية أصحاب المحلات بأهمية ترخيص النشاط التجاري وتلقي طلبات الترخيص وفق قانون المحلات رقم 154 لسنة 2019 سواء كانت محلات مرخصة وفق القانون القديم أو غير حاصلة على ترخيص.

حى بولاق أبو العلا

وفى سياق متصل، أعلن حي بولاق أبو العلا تسيير فرق عمل ميدانية بصحبة سيارة المركز التكنولوجي المتنقل لمدة 3 أيام تبدأ من اليوم، للمرور على المحلات التجارية لتوضيح وتسهيل تراخيص المحال العامة طبقا للتيسيرات التي يقدمها قانون المحال العامة 154 لسنة 2019، الذي يتيح لصاحب المحل التعامل مع شباك واحد بدلا من التردد على عدة جهات للحصول على خدمة لترخيص المحل توفيرًا للجهد والمال.

وأشار الحى إلى أنّ سيارة المركز التكنولوجي المتنقل موجودة بشارعي السبتية والمنصوري لتلقي طلبات الترخيص والرد على استفسارات المواطنين بشأن إجراءات الترخيص.

وفي سياق متصل، يبدأ حي شرق مدينة نصر تسيير فرق عمل للمرور على المحلات والتنبيه عليها بأهمية الإسراع في ترخيص النشاطـ منعا للتعرض لأي إجراءات قانونية بشأن المخالفين.