موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الأحد 24-3-2024.. «شوف هتفطر امتى»

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الأحد 24-3-2024 والذي يعلن انتهاء صيام اليوم الرابع عشر من شهر رمضان 1445، لتبدأ ليلة النصف من رمضان، مُعلنةً بدء العد التنازلي على انتهاء شهر الصيام.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الأحد 24-3-2024، وعدد ساعات الصيام، فضلًا عن مواقيت الصلاة، وموعد الإفطار.

موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم

ويأتي موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم، متأخرًا عن الأمس بمقدار دقيقة واحدة، إذ يتأخر كل يوم عن الذي يسبقه بمقدار دقيقة إلى دقيقتين، حتى يصل إلى 6:20 مساء في آخر أيام شهر الصيام، كما إنّه يؤثر في عدد ساعات الصيام التي تزداد اليوم تلو الآخر أيضًا لتصل إلى 14 ساعة و32 دقيقة في آخر أيام رمضان.

موعد أذان المغرب اليوم في الفيوم الأحد 24-3-2024

ويأتي موعد أذان المغرب اليوم في الفيوم الأحد 24-3-2024 الموافق 14 رمضان 1445 الساعة 6:11 مساء، بينما يكون موعد أذان العشاء الساعة 7:28 مساءً، ويعقبها صلاة التراويح مباشرة إذ تبدأ عقب الانتهاء من صلاة العشاء.

موعد صلاة المغرب في الفيوم اليوم

ويأتي موعد صلاة المغرب في الفيوم اليوم الساعة 6:21 مساءً، أي بعد 10 دقائق من رفع أذان المغرب، وذلك بحسب ما أعلنته وزارة الأوقاف، إذ تقام الصلاة بعد أداء أي مواقيت الصلاة بـ10 دقائق عدا صلاة الفجر تقام بعد أذان الفجر بنحو 20 دقيقة.

موعد الإفطار اليوم في الفيوم الأحد 24-3-2024

وفيما يخص موعد الإفطار اليوم في الفيوم الأحد 24-3-2024 فإنّه يكون في تمام الساعة 6:11 مساء بالتزامن مع رفع أذان المغرب اليوم، فيما يبلغ عدد ساعات الصيام اليوم الأحد نحو 14 ساعة ودقيقتين.

وتحل مواقيت الصلاة اليوم كالآتي، موعد أذان الظهر 12:03 مساءً، وموعد أذان العصر 3:32 مساءً.