مع حلول اليوم الرابع عشر من شهر رمضان المبارك، تواصل وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الإماراتية حرصها على توفير معلومات دقيقة حول مواقيت الصلاة، خاصةً أذان المغرب، لتسهيل أداء الشعائر الدينية على جميع المسلمين في الدولة، إذ ذكرت موعد آذان المغرب في الإمارات اليوم الأحد 23-3-2024 في اليوم الرابع عشر من شهر رمضان المبارك.

موعد أذان المغرب في الإمارات السبت

وتوضح السطور التالية مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الأحد 24-3-2024، والتي تختلف من إمارة إلى أخرى في البلاد.

موعد أذان المغرب اليوم في الإمارات الأحد 24-3-2024

وموعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الأحد 24-3-2024 بمدينة أبو ظبي العاصمة يكون عند الساعة 6:36 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 5:06 صباحًا، والشروق 6:22 صباحًا، وصلاة الظهر 12:34 مساءً، وصلاة العصر 4:00 مساءً، وصلاة العشاء 8:06 مساءً.

موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم بمدينة دبي

وعن موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الأحد 24 مارس بمدينة دبي، ستكون عند الساعة 6:33 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند 5:02 صباحًا، والشروق 6:18 صباحًا، وصلاة الظهر 12:30 مساءً، وصلاة العصر 3:57 مساءً، وصلاة العشاء 8:03 مساءً.

موعد صلاة المغرب في الإمارات اليوم

وموعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الأحد 24-3-2024 بمدينة الشارقة يكون عند الساعة 6:31 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 5:00 صباحًا، والشروق 6:17 صباحًا، وصلاة الظهر 8 مساءً، وصلاة العصر 3:55 مساءً، وصلاة العشاء 8:01 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في الإمارات الأحد 24-3-2024

وأما عن موعد الإفطار اليوم في الإمارات الأحد 24-3-2024 في مدينة العين، سيكون عند الساعة 6:30 صباحًا، والشروق 6:17 صباحًا، وصلاة الظهر 12:28 مساءً، وصلاة العصر 3:55 مساءً، وصلاة العشاء 8 مساءً.