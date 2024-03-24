يحتفل المسلمون في الإمارات العربية المتحدة باليوم الـ14 من شهر رمضان المعظم لعام 1445هـ، وسط أجواء الصيام وآداء صلاة التراويح والقيام، ويهتم المسلمون بمعرفة مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الإمارات اليوم الأحد 24-3-2024 وذلك من أجل تنظيم أوقات تناول السحور والإفطار وآداء صلاة التراويح، والتي أعلنتها الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف كما يلي:

مواقيت الصلاة في الإمارات اليوم

مواقيت الصلاة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، يؤذن الفجر في تمام الساعة 05:06 صباحًا وتٌشرق الشمس الساعة 06:20 صباحًا ويؤذن الظهر الساعة 12:31 مساءً والعصر الساعة 03:56 مساءً والمغرب وموعد الإفطار الساعة 06:38 مساءً والعشاء الساعة 07:51 وتليها صلاة التراويح.

مواقيت الصلاة في الإمارات اليوم الأحد 24-3-2024

في دبي يؤذن الفجر الساعة 05:02 صباحًا والشروق يكون الساعة 06:16 والظهر الساعة 12:28 مساءً والعصر الساعة 03:53 مساءً، أما موعد أذان المغرب وتناول الإفطار فيكون الساعة 06:35 مساءً ويؤذن للعشاء 07:49 مساءً وتليها صلاة التراويح.

مواقيت الصلاة في الإمارات اليوم الأحد 24-3-2024

في إمارة الشارقة يؤذن الفجر الساعة 05:02 صباحًا والشروق 06:16 والظهر 12:27 مساءً والعصر 03:52 مساءً والمغرب 06:34 مساءً والعشاء 07:48 مساءً.

موعد أذان الفجر في الإمارات اليوم الأحد 24-3-2024

وفي عجمان يؤذن الفجر الساعة 05:02 صباحًا والشروق 06:16 صباحًا والظهر 12:27 مساءً والعصر 03:52 مساءً والمغرب 06:33 مساءً والعشاء 07:48 مساءً.

موعد أذان الظهر في الإمارات اليوم الأحد 24-3-2024

في أم القيوين، يؤذن الفجر الساعة 05:01 صباحًا والشروق 06:16 صباحًا والظهر 12:26 مساءً والعصر 03:50 مساءً والمغرب 06:33 مساءً والعشاء 07:47 مساءً.

موعد أذان العصر في الإمارات اليوم الأحد 24-3-2024

في رأس الخيمة يؤذن الفجر الساعة 4:59 صباحًا والشروق 06:14 صباحًا والظهر 12:25 مساءً والعصر 03:51 مساءً والمغرب 06:32 مساءً والعشاء 07:46 مساءً.

موعد اذان المغرب في الإمارات اليوم الأحد 24-3-2024

في الفجيرة يؤذن الفجر الساعة 4:59 صباحًا والشروق 06:13 صباحًا والظهر 12:24 مساءً والعصر 03:49 مساءً والمغرب 06:30 مساءً والعشاء 07:44 مساءً وتليها صلاة التراويح.