شهد سعر الجنيه المصري، اليوم الخميس 1-2-2024، استقراراً أمام عملات البريكس، سواء العملات العربية أو الأجنبية، وذلك بالتزامن مع انضمام مصر رفقة 4 دول أخرى في بداية العام الجاري، إلى تحالف مجموعة البريكس.

سعر الجنيه المصري اليوم الخميس 1-2-2024 أمام عملات البريكس

وتستعرض «الوطن» أسعار الجنيه المصري مقابل عملات البريكس، حسب ما أعلنته البنوك المركزية التي تتبع لها وتداولات الأسواق.

سعر الجنيه المصري أمام الريال السعودي

الجنيه المصري سجل اليوم مقابل الريال السعودي بالبنك المركزي المصري، 8.22 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الجنيه المصري أمام الدرهم الإماراتي

فيما سجل الجنيه المصري أمام الدرهم الإماراتي اليوم الخميس، بالبنك المركزي المصري 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

سعر الجنيه المصري أمام اليوان الصيني

في حين سجل سعر الجنيه المصري مقابل اليوان الصيني بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس، 4.29 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع.

سعر الجنيه المصري أمام الروبل الروسي

وسجل سعر الجنيه المصري مقابل الروبل الروسي اليوم الخميس، 2.91 روبل لكل جنيه.

سعر الجنيه المصري أمام الروبية الهندية

كما سجل سعر الجنيه المصري مقابل الروبية الهندية اليوم الخميس، 2.69 روبية لكل جنيه.

سعر الجنيه المصري أمام البير الإثيوبي

وسجل سعر الجنيه المصري مقابل البير الإثيوبي اليوم الخميس، 1.83 بير لكل جنيه.

سعر الجنيه المصري أمام الريال البرازيلي

فيما وصل سعر الريال البرازيلي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس إلى 0.16 لكل جنيه.

سعر الجنيه المصري أمام الراند الجنوب أفريقي

وسجل سعر الراند الجنوب أفريقي اليوم الخميس، 0.61 لكل جنيه.

سعر الجنيه المصري أمام البيزو الأرجنتيني

فيما سجل الجنيه المصري أمام البيزو الأرجنتيني اليوم الخميس، 26.74 بيزو.

سعر الجنيه المصري أمام الريال الإيراني

في حين سجل متوسط سعر الجنيه المصري أمام الريال الإيراني اليوم الخميس، 1360 ريالا إيرانيا.