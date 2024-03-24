موعد أذان المغرب في تونس اليوم الأحد 24 مارس
كتب:
عمرو حسني
12:02 م | الأحد 24 مارس 2024
صلاة المغرب في تونس
حددت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التونسية موعد أذان المغرب في تونس اليوم الأحد 24-3-2024 في اليوم الرابع عشر من شهر رمضان.
موعد آذان المغرب في تونس الأحد
وفي السطور التالية تبزر «الوطن» مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في تونس اليوم الأحد 24-3-2024، في الوقت الذي تختلف التوقيتات بين المحافظات المختلفة والولايات في تونس.
موعد أذان المغرب اليوم في تونس الأحد 24-3-2024
وموعد أذان المغرب في تونس اليوم الأحد 24-3-2024 بتونس العاصمة يكون عند الساعة 6:33 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 4:42 صباحًا، والشروق 6:16 صباحًا، وصلاة الظهر 12:25 مساءً، وصلاة العصر 3:55 مساءً، وصلاة العشاء 8:00 مساءً
موعد أذان المغرب في تونس اليوم بمدينة سوسة
وعن موعد أذان المغرب في تونس اليوم الأحد 24 مارس بمدينة سوسة، ستكون عند الساعة 6:31 مساءً، وصلاة الفجر 4:41 صباحًا، والشروق 6:15 صباحًا، وصلاة الظهر 12:24 مساءً، وصلاة العصر 3:53 مساءً، وصلاة العشاء 7:56 مساءً.
موعد صلاة المغرب في تونس اليوم
وموعد أذان المغرب في تونس اليوم الأحد 24-3-2024 بتونس العاصمة يكون عند الساعة 6:33 مساءً، وصلاة الفجر عند الساعة 4:42 صباحًا، والشروق 6:16 صباحًا، وصلاة الظهر 12:25 مساءً، وصلاة العصر 3:55 مساءً، وصلاة العشاء 8:00 مساءً
موعد الإفطار اليوم في تونس الأحد 24-3-2024
وأما عن موعد الإفطار اليوم في تونس الأحد 24-3-2024 في مدينة صفاقس، سيكون عند الساعة 6:32 صباحًا، والشروق 6:15 صباحًا، وصلاة الظهر 12:23 مساءً، وصلاة العصر 3:53 مساءً، وصلاة العشاء 7:54 مساءً.