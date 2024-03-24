حددت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التونسية موعد أذان المغرب في تونس اليوم الأحد 24-3-2024 في اليوم الرابع عشر من شهر رمضان.

موعد آذان المغرب في تونس الأحد

وفي السطور التالية تبزر «الوطن» مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في تونس اليوم الأحد 24-3-2024، في الوقت الذي تختلف التوقيتات بين المحافظات المختلفة والولايات في تونس.

موعد أذان المغرب اليوم في تونس الأحد 24-3-2024

وموعد أذان المغرب في تونس اليوم الأحد 24-3-2024 بتونس العاصمة يكون عند الساعة 6:33 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 4:42 صباحًا، والشروق 6:16 صباحًا، وصلاة الظهر 12:25 مساءً، وصلاة العصر 3:55 مساءً، وصلاة العشاء 8:00 مساءً

موعد أذان المغرب في تونس اليوم بمدينة سوسة

وعن موعد أذان المغرب في تونس اليوم الأحد 24 مارس بمدينة سوسة، ستكون عند الساعة 6:31 مساءً، وصلاة الفجر 4:41 صباحًا، والشروق 6:15 صباحًا، وصلاة الظهر 12:24 مساءً، وصلاة العصر 3:53 مساءً، وصلاة العشاء 7:56 مساءً.

موعد صلاة المغرب في تونس اليوم

وموعد أذان المغرب في تونس اليوم الأحد 24-3-2024 بتونس العاصمة يكون عند الساعة 6:33 مساءً، وصلاة الفجر عند الساعة 4:42 صباحًا، والشروق 6:16 صباحًا، وصلاة الظهر 12:25 مساءً، وصلاة العصر 3:55 مساءً، وصلاة العشاء 8:00 مساءً

موعد الإفطار اليوم في تونس الأحد 24-3-2024

وأما عن موعد الإفطار اليوم في تونس الأحد 24-3-2024 في مدينة صفاقس، سيكون عند الساعة 6:32 صباحًا، والشروق 6:15 صباحًا، وصلاة الظهر 12:23 مساءً، وصلاة العصر 3:53 مساءً، وصلاة العشاء 7:54 مساءً.