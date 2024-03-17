«الأرصاد» تكشف حالة الطقس اليوم.. وتحذّر من تقلبات جوية

حذّرت الهيئة العامة للارصاد الجوية، من تقلبات جوية وعدم استقرار فى حالة الطقس اليوم، تمتد لنحو 13 محافظة بين تكاثر للسحب الممطرة، ونشاط للرياح الشمالية الغربية المثيرة للرمال والأتربة أحيانا، مع انخفاض درجات الحرارة بداية الأسبوع الثاني من شهر رمضان.

تقلبات جوية وعدم استقرار في حالة الطقس اليوم

وكشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تقلبات جوية وعدم استقرار في حالة الطقس اليوم بمحافظات «الإسكندرية، مطروح، الدقهلية، القليوبية، المنوفية، سوهاج، بني سويف، الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، دمياط، كفر الشيخ، القاهرة الكبرى»، إضافة إلى محافظات شمال وجنوب الصعيد.

وأوضحت الأرضاد، أنّ المحافظات تشهد سقوط أمطار مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة خاصة على السواحل الغربية للبلاد والمحافظات المطلة على البحر المتوسط والقاهرة الكبرى وسيناء، وشمال وجنوب الصعيد، لكنها لن تؤثر على سير الحياة اليومية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة اليوم على القاهرة والإسكندرية ومحافظات شمال البلاد ومحافظات مدن القناة، جاءت كما يلي.