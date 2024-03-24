تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية تعاملات اليوم الأحد 24-3-2024

تطور جديد شهده سوق الذهب خلال الـ48 ساعة الماضية، حيث عاد سعر جرام الذهب عيار 21 إلى التراجع من جديد بقيمة 120 جنيهًا، وسجل نحو 3030 جنيها للشراء وفق آخر تحديث من الشعبة العامة للذهب مقارنة بما كانت عليه الأسعار قبل يومين 3150 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

تنشر الوطن سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة أي دون الضريبة والمصنعية، كما يلي.

سعر جرام الذهب عيار 24

- سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، نحو3460 جنيهًا للشراء.

- بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون احتساب المصنعية، نحو 2595 جنيها دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14

- بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر في محلات الصاغة نحو 2020 جنيهًا، بينما يختلف السعر من مكان لآخر.

الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 24 -3-2024 استقرارًا في محلات الصاغة عند مستوى 24 ألفا و245 جنيها للشراء، بينما سجلت الأونصة الذهبية 2165 دولارًا للشراء.