برلماني يطالب بإنشاء منظومة تعليمية متطورة لنقل خبرات الطلاب المصريين بالخارج

قال النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أن مصر منذ عشرات السنين مرت بتجربة عظيمة في عهد محمد علي باشا الذي صدر العمالة المصرية إلى الخارج لاكتساب الخبرات لبناء دولة حديثة قائمة على مشروعات علمية بخبرات أوروبية، لذلك كان من أهم دعائم دولته العصرية سياسته التعليمية والتثقيفية الحديثة في إنشاء تعليم عصري يحل محل التعليم التقليدي.

مجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة التي أقيمت اليوم بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، رئيس المجلس وبحضور السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج لمناقشة استيضاح خطة الحكومة للتواصل والاستفادة الطلاب المصريين الدارسين بالخارج.

وأكد اللواء طارق نصير على أن التاريخ يعيد نفسه فمنذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي سدة الحكم، وهو حريص أن يجعل مصر من الدول المتقدمة في مجال التعليم لذلك أنشئ العديد من الجامعات التكنولوجية والجامعات الأهلية ليتماشى مع تطوير منظومة التعليم الذي يشهده العالم.

الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030

وشدد نصير أن المرحلة الحالية تحتاج إلى منظومة متطورة مهمتها نقل الخبرات من طلابنا المصريين الذي تم أفادهم للخارج بنفس المنظومة التي تمت في العقود السابقة، ولكن بأسلوب إداري وعلمي لدعائم الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

ووجه اللواء طارق نصير الشكر للسفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج على جهودها في تيسير كل العوائق التي واجهت الآلاف من الطلاب المصريين الدارسين بالخارج.

وطالب اللواء طارق نصير بضرورة الاستفادة من خبرات الطلاب الدارسين بالخارج للارتقاء بمستوى التعليم.