مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 14.. هل يرفض شريف سلامة زوج ابنته من سيف؟

حاول شريف سلامة الذي يجسد شخصية الدكتور أحمد، رفض زواج ابنته حبيبة من سيف وذلك بعد حضر مع والده مراد مكرم وتقدم لخطبة حبيبة، إلا أن ليلى تتدخل خلال وجود الضيوف وتقنع أحمد أن الموضوع يحتاج تفكير قبل الرد النهائي، خاصة في ظل تمسك حبيبة بسيف ورغبتها في الزواج منه، فماذا سيفعل الدكتور أحمد؟ هذا ما سيتضح خلال أحداث مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 14.

مسلسل كامل العدد+1 الحلقة 14

صدمة كبيرة تعرضت لها ليلى أو دينا الشربيني بطلة مسلسل كامل العدد+1، بعد أن وصلت الشرطة الى منزلها للقبض على ابنتها أمينة، التي ذهبت لحضور حفل غنائي بصفتها بلوجر وذلك دون علم أحد، وحدثت أزمة كبيرة خلال الحفل، ونشرت العديد من الفيديوهات بما حدث داخل الحفل، مما أوقعها في مشاكل قانونية وذلك خلال أحداث مسلسل كامل العدد+ 1 الحلقة 14.