موعد عرض الحلقة 14 من مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON اليوم

أحداث متتالية ومليئة بالإثارة وخفة الظل يشهدها الجزء الثاني من المسلسل العائلي كامل العدد +1 بين عائلة ليلى وأحمد، وكيف يربيا أولادهما في جو من الحب والاهتمام والتغيير، لذا يهتم الكثيرون بمعرفة موعد عرض الحلقة الـ14 من مسلسل كامل العدد+1.

وفيما يلي نوضح موعد عرض الحلقة الـ14 من مسلسل كامل العدد+1 لمتابعة ما سيحدث في الحلقات القادمة.

موعد عرض الحلقة 14 من مسلسل كامل العدد+1

يعرض مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON في رمضان يوميا في أوقات مختلفة:

يأتي موعد العرض الأول للحلقة على شاشة أون في تمام الساعة 6:5 مساء.

ويعرض المسلسل على قناة ON drama في تمام الساعة 1:30 بعد منتصف الليل وتذاع الحلقة للمرة الثانية في تمام الساعة 7:30 مساء.