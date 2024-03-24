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دراما المتحدة

موعد عرض الحلقة 14 من مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON اليوم

كتب:

رحاب عبدالراضي
09:01 ص | الأحد 24 مارس 2024
مسلسل كامل العدد +1د

مسلسل كامل العدد +1د

أحداث متتالية ومليئة بالإثارة وخفة الظل يشهدها  الجزء الثاني من المسلسل العائلي كامل العدد +1 بين عائلة ليلى وأحمد، وكيف يربيا أولادهما في جو من الحب والاهتمام والتغيير، لذا يهتم الكثيرون بمعرفة موعد عرض الحلقة الـ14 من مسلسل كامل العدد+1.

وفيما يلي نوضح  موعد عرض الحلقة الـ14 من مسلسل كامل العدد+1 لمتابعة ما سيحدث في الحلقات القادمة.

موعد عرض الحلقة 14 من مسلسل كامل العدد+1

يعرض مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON في رمضان يوميا في أوقات مختلفة:

يأتي موعد العرض الأول للحلقة على شاشة أون في تمام الساعة 6:5 مساء.

ويعرض المسلسل على قناة ON drama في تمام الساعة 1:30 بعد منتصف الليل وتذاع الحلقة للمرة الثانية في تمام الساعة 7:30 مساء.

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بقلم رحاب عبدالراضي