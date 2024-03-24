بعد إساءة أمينة لها في كامل العدد+1 .. كيفية الاستخدام الصحيح للسوشيال ميديا

تطورات مشوقة شهدتها أحداث مسلسل كامل العدد+ 1، بعدما تعرضت أمينة ابنة ليلى لأزمة كبيرة خلال تواجدها داخل حفل ضخم ضم عشرات من الفتيات والشباب من مشاهير منصة التواصل الاجتماعي تيك توك وغيرهم، ما دفعها للاتصال بشقيقها شريف الذي ذهب على الفور وأنقذها من الفوضى العارمة التي تسبب بها بعض محدثي الشغب.

محاولات ليلى لإبعاد ابنتها عن «تيك توك»

وخلال الحلقات الماضية من مسلسل كامل العدد +1، حاولت ليلى التي تجسد دورها الفنانة دينا الشربيني، إبعاد ابنتها أمينة عن رغبتها في أن تصبح واحدة من مشاهير التيك توك، وأن تصبح بلوجر، لكن الأخيرة لم تستمع إلى نصيحة والدتها وبالفعل قدمت مجموعة من فيديوهات رقص عبر منصة التواصل الشهيرة رغبة في تحقيق حلمها.

الاستخدام الصحيح لمنصات التواصل الاجتماعي

إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي أمر يقع فيه عدد كبير من المراهقين مثلما تعرضت له ابنة ليلى في كامل العدد + 1، وأورد موقع «education» الأمريكي العالمي، مجموعة من النصائح الخاصة بالاستخدام الصحيح للسوشيال ميديا، كما يلي.

- البحث عن الإيجابية.

يجب على مستخدم منصات التواصل الاجتماعي البحث عن المحتويات الإيجابية لنشرها والتعرف عليها، فالمحتويات السلبية تترك انطباعًا سيئًا عن صاحبها، وقد يشمل المحتوى الصور أو مقاطع الفيديو أو حتى الآراء الشخصية.

- تحديث تطبيقات وسائل التواصل.

تأكد بشكل مستمر من تحديث تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك والتحقق من إعدادات الخصوصية بشكل متكرر، حتى لا تتعرض لأي مشكلة عند التصفح أو غيره.

- السيطرة على المحتوى الخاص بك.

بعد إعداد حساباتك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يجب عليك الحفاظ على تحديث الملفات الشخصية، وليس عليك الانضمام إلى كل منصة غير مهمة بالنسبة لك.