مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 13.. خلافات بين أبناء دينا الشربيني وزوجها

شهد مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 13، حدوث فوضى في أثناء تواجد البلوجر الشهيرة أمنية «جاسيكا حسام» في حفل غنائي، ليحاول شقيقها إخراجها من المكان وحمايتها لكنها تتعرض للضرب.

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 13

ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل توجه المتسبون في الشغب إلى مدرسة شريف «حمزة دياب» وانتظروه خارجها وانهالوا عليه بالضرب، وعند عودته للمنزل حدثت مشادة بينه ووالدته بسبب الكدمات والجروح التي تعرض لها، وحاول أحمد زوج ليلى، حل المشكلة لكن «شريف» انفعل عليه قائلًا: «أنت مش أبويا عشان تتكلم معايا»، وترك المنزل وذهب ليعيش مع جدته، ويأتي هذا في إطار مسلسل كامل العدد + 1 الحلقة 13.

خلافات بين أبناء ليلى وزوجها

وكانت ليلى «دينا الشربيني» في مسلسل كامل العدد +1، دائمة الحرص على إبعاد ابنتها عن السوشيال ميديا، إلا أنها لم تستطع ذلك، وتمكنت ابنتها من أن تكون بلوجر من خلال تصوير فيديوهات رقص لزيادة عدد المتابعين وهو ما عرضها للأذى في الحفل الغنائي.