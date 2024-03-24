مسلسل كامل العدد+1 الحلقة 14.. هل تضبط الشرطة أمينة بسبب تيك توك؟

ينتظر الجمهور ماذا سيحدث لأمينة في مسلسل كامل العدد+1 الحلقة الرابعة عشر، بعدما جاءت الشرطة إلى منزلها للقبض عليها، ما جعل والديها في صدمة كبيرة.

وظهرت أمينة على مدار الحلقات السابقة من المسلسل وهي ترغب في أن تصبح بلوجر ومشهورة، وتوجهت لحضور حفل غنائي دون علم أحد، وحدثت مشكلة كبيرة أثناء حضورها الحفل، ونشرت العديد من الفيديوهات به على مواقع التواصل وتيك توك، ما جعلها عرضة للمسائلة، وهو ما سنرى نتائجه في مسلسل كامل العدد+1 الحلقة الرابعة عشر.

مسلسل كامل العدد+1 الحلقة الرابعة عشر

وانتهت أحداث المسلسل الحلقة الماضية، على ذهاب الشرطة إلى منزل أحمد شريف سلامة و«ليلى» دينا الشربيني، للسؤال عن أمينة، خلال مجيء سيف مع والده لطلب يد فريدة، ما جعل الموقف يزداد إحراجا، لتتوالى الأحداث في مسلسل كامل العدد+1 الحلقة الرابعة عشر.