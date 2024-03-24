بنك ناصر يقرر زيادة عائد حساب يوم بيوم التراكمي إلى 19% 

قررت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، رفع عائد حساب «يوم بيوم» ذو العائد التراكمي إلى 19%، موضحة أنّ معدل العائد يزيد بزيادة الشرائح المودعة، وذلك بعد الإقبال الذي شهده البنك على فتح الحساب والذي يعكس رغبة العملاء في البحث عن خيارات استثمارية آمنة ومربحة.

حساب «يوم بيوم»

وأوضحت الوزارة في بيان عنها، أن حساب «يوم بيوم» فرصة استثمارية تلبي رغبات واحتياجات العملاء حيث يتمتع بمميزات عديدة، إذ يمكن السحب والإيداع يوميًا ويبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب نصف مليون جنيه ودون حد أقصى للأفراد والهيئات.

وأكدت أنّ قرار رفع العائد جاء بعد اجتماع لجنة الأصول والخصوم «الإليكو» في البنك لبحث أسعار العائد على الشهادات والودائع التي يطرحها البنك الذي يحرص على تقديم باقة مميزة من الأوعية الإدخارية للعملاء، سواء من الأفراد أو الشركات، بما يتلاءم مع مختلف الاحتياجات.

الحد الأدنى 500 ألف جنيه

وأشارت إلى أنّ حساب يوم بيوم يكون بحد أدنى 500 ألف جنيه، وله العديد من المميزات أولها احتساب العائد يوميا، والعائد يُضاف على أصل الوديعة، والإعفاء من المصاريف الشهرية حال نزول الرصيد عن الحد الأدنى لفتح الحساب، فضلا عن الإعفاء من مصاريف فتح الحساب الجاري، وإصدار بطاقة خصم مباشر.

يُذكر أن حساب «يوم بيوم»، أعلنت عنه وزارة التضامن الاجتماعي بعائد تراكي 15% سنويا، وهو حساب استثماري بدأ التعامل عليه من صباح يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024، ويتميز بالإعفاء من مصروفات فتح الحساب خلال 3 أشهر.