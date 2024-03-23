«التضامن»: بنك ناصر يقدم مساعدات وإعانات سنوية بـ1.8 مليار جنيه

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن حجم التمويلات التي يقدمها بنك ناصر الاجتماعي تصل إلى 26 مليار جنيه والودائع الاستثمارية بالبنك تصل إلى 17 مليار جنيه، موضحة إن البنك له أكثر من 100 فرع على مستوى الجمهورية تقدم الخدمات للمواطنين، انطلاقا من كونه بنك للفقراء أو لكل المصريين وله شق استثناري مهم يتمثل في الشهادات التي يتم طرحها أو الحسابات مثل «حساب يوم بيوم».

مساعدات وإعانات سنوية 1.8 مليار جنيه

وأضافت الوزارة في تقرير لها، أن حجم المساعدات والإعانات السنوية التي يقدمها البنك تصل إلى 1.8 مليار جنيه، ويأتي ذلك إنطلاقا من دور البنك الاجتماعي، حيث يقدم البنك قروضاً وإعانات ميسرة بصفة دائمة خاصة للفئات الأولى بالرعاية، فعلى سبيل المثال دعم البنك الأسر الأولى بالرعاية بـ10 ملايين جنيه في شكل مساعدات غذائية بمناسبة شهر رمضان المبارك، فضلاً عن مساعداته الموجهة لأزمة غزة.

قاعدة التكافل

ونوهت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أن البنك يستهدف توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي من خلال قطاع التكافل من خلال لجان الزكاة التي تتولى عمل الأبحاث الاجتماعية وتقديم المساعدات والمعونات للأسر المحتاجة وتوفير مساعدات نقدية شهرية وعلاجية، لافته إلى تشكيل لجان زكاة تطوعية في مختلف أنحاء الجمهورية، للتعرف على الأسر المستهدفة، حيث يشرف البنك على أعمال هذه اللجان والتي تقوم بصرف أموال الزكاة في صورة نقدية وعينية وفقا لمصارف الزكاة الشرعية للأسر والأفراد بالفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.

قروض حسنة بدون فوائد

يذكر أن البنك قدم إعانات ومساعدات بقيمة 135 مليون جنيه، ومنح قروض حسنة بدون فوائد بقيمة 322 مليون جنيه، حيث يقدم البنك دورًا حيويًا ومهمًا في المجتمع المصري، كونه المسئول الأول عن تقديم المساعدات المالية والعينية.