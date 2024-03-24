مسلسل صيد العقارب الحلقة 14 للفنانة غادة عبد الرازق.. سامح الغول في مأزق

تطورات عديدة شهدتها أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 13، وتضمنت العديد من الأحداث المهمة من ضمنها حديث سميحة «سيمون» مع «عايدة» حول تصميمها على الوصول إلى سامح الغول وتسليمه إلى المحكمة لنيله جزاء قتل أخيها، وطلبت من إحدى العاملين عندها اختراق سيستم شركة، وتطلع الجماهير لمعرفة مصير سامح، وهو ما دفع المشاهدين لانتظار مسلسل صيد العقارب الحلقة 14 للفنانة غادة عبد الرازق.

مسلسل صيد العقارب

وسط حالة من تصاعد الأحداث عُرضت أمس الحلقة الـ13، وتبين خلال أحداث الحلقة الماضية، وضع سامح الغول، الدور الذي يؤديه الفنان أحمد ماجد، في مأزقين وهو بحث عايدة عنه لتسليمه إلى الشرطة، وتورطه مع تاجر مخدرات كبير، اتفق معه على جلب مخدر كوكايين من الخارج، وأخذ منه مبلغ 5 ملايين دولار مقابل ذلك، لكن لم يُسلمه البضاعة ولم يسترد الأموال منه.

موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 14

يشارك في بطولة مسلسل صيد العقارب نخبة كبيرة من الفنانين من بينهم، غادة عبد الرازق ورياض الخولي وأحمد ماهر وسيمون، محمد علاء، أحمد جمال سعيد، محمود عبد المغني، ميار الغيطي، والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.

ومن المقرر عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 14بطولة غادة عبد الرازق الساعة السابعة والنصف مساءً عبر شبكة قنوات cbc، ويعاد للمرة الأولى الساعة 2:45 صباحًا، وتأتي الإعادة للمرة الثانية الساعة 1:45 مساءً، وبعد عرض الحلقة بساعتين، يُعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 14 على شاشة cbc دراما الساعة 9:30 مساءً.

تردد قنوات cbc

تردد قناة cbc وخطوات ضبطها على جهاز الاستقبال الخاص بك، لمشاهدة مسلسل صيد العقارب الحلقة 14 للفنانة غادة عبد الرازق:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

خطوات ضبط تردد قناة cbc

وإليك خطوات ضبط تردد قناة cbc على القمر الصناعي نايل سات:

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