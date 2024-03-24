مسلسل صيد العقارب الحلقة 14.. نيران الانتقام تزداد في قلب عايدة

تطورات عديدة شهدتها أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 14، بعدما تبين خلال أحداث الحلقة الماضية نية لانتقام الدكتورة عايدة التي تلعب دورها الفنانة غادة عبد الرازق من زوجها ياسين الغول ويجسد شخصيته الفنان محمد علاء، وذلك بعد استدراجها له عن طريق ذهابها لمنزله وإعداد لقاءً رومانسيًا له.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 14

ويتوقع المتابعون اشتعال أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 14، وذلك في حال انتقام عايدة من زوجها ياسين، خاصة بعدما وصلتها رسالة مجهولة صادمة بأنه قام بتهريب شقيقه سامح الغول من أجل التستر عليه وإنقاذه من انتقام عايدة له.

وخلال أحداث الحلقة الماضية ظهر شخصًا جديدًا خلال خط الصراع، يرغب في الانتقام من سامح الغول أيضًا، بسبب حصول الأخير منه على ملايين الدولارات بهدف جلب أحد أنواع المخدرات له من الخارج، لكنه لم ينفذ الاتفاق الذي وقع بينهما.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب

يٌعرض مسلسل صيد العقارب في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً عبر شاشة «سي بي سي»، وتأتي الإعادة للمرة الأولى في تمام الساعة 2:45 صباحًا، ومن ثم يعاد للمرة الثانية في الساعة 1:45 مساءً، فيما تعرض إعادة الحلقة بعد ساعتين عبر شاشة «سي بي سي دراما».

يُذكر أن أحداث مسلسل صيد العقارب شهدت خلال الحلقات الماضية تطورات سريعة، إذ احتد الصراع بين عائلتي حسن ضرغام وإسماعيل الغول، خاصة بعدما بدأت عايدة ضرغام خطتها في الانتقام لقتل شقيقها وإصابة والدها بشلل نصفي نتيجة الحادث الذي دبر له على يد الغول.

أبطال مسلسل صيد العقارب

إلى جانب الفنانة غادة عبد الرازق، يشارك في بطولة مسلسل صيد العقارب مجموعة مميزة من الفنانين هم، سيمون، رياض الخولي، محمد علاء، محمد علي رزق، أحمد جمال سعيد، محمود عبد المغني.