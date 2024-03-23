مسلسل صيد العقارب الحلقة 13.. غادة عبد الرازق تخدع زوجها ياسين

أحداث كثيرة ومتنوعة شهدها مسلسل صيد العقارب الحلقة 13 بطولة الفنانة غادة عبد الرازق الذي يُعرض عبر قناة CBC، دارت حول استكمال رحلة الصراع بين عائلة الحاج إسماعيل الغول والحاج حسن ضرغام، كما دخل إلى خط الصراع طرف جديد وهو تاجر مخدرات كان سامح الغول قد حصل منه على مبلغ 5 ملايين دولار على أن يجلب له مخدر كوكايين من خارج مصر، لكنه لم يحقق وعده، ما جعل هذا التاجر يبحث عنه؛ إما للحصول على أمواله أو الانتقام.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 13 بطولة غادة عبد الرازق

ومن وسط رحلة الصراع هذه والأحداث المتنوعة التي شهدها مسلسل صيد العقارب الحلقة 13 كان الحدث الأبرز به هو تلقي الدكتورة عايدة، وهي الفنانة غادة عبد الرازق لرسالة صادمة جدًا، نصها «يس هرب سامح برا مصر»، وهو ما كان أمرًا صادمًا بالنسبة لها.

وتضمن مسلسل صيد العقارب الحلقة 13 بطولة الفنانة غادة عبد الرازق أن ذهبت الدكتورة عايدة إلى منزل زوجها ياسين الذي تفاجأ عند دخوله المنزل بوجودها وهي تجلس بطريقة رومانسية، مرتدية فستان سهرة أسود وشيك، وعلى الرغم من الابتسامة التي ظهرت على وجهها، إلا أن المشاهدين توقعوا منها خداع زوجها واستخدام هذه الحيلة في رحلة صراعها مع عائلة ضرغام، لا سيما بعد الرسالة التي تلقتها وأخبرتها أن زوجها ياسين هرَّب سامح الغول إلى خارج مصر.

أحداث مسلسل صيد العقارب

وتجسد غادة عبد الرازق في السباق الرمضاني هذا العام شخصية الدكتورة عايدة في مسلسل صيد العقارب، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي مليء بالتشويق والإثارة، من خلال وقوع حرب شديدة ومثيرة بين عائلتين من الصعيد، وتتحول الصداقة بين الجميع إلى عداوة قاتلة.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب

يمكن لكل عشاق الدراما الرمضانية مشاهدة مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، عبر قناة CBC يوميًا طوال شهر رمضان الكريم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن يكون موعد الإعادة 1:45 مساء اليوم التالي للعرض الأول، والساعة 2:45 صباحًا.