مسلسل صيد العقارب الحلقة 13.. رومانسية غادة عبد الرازق تستدرج محمد علاء

مراحل جديدة من الصراع يخوضها أبطال مسلسل صيد العقارب مع الجمهور، الذي اندمج مع الأحداث منذ بداية الحلقة الأولى، التي كشفت عن مهنة الدكتورة عايدة في صيد العقارب، وملامح من الصراع بين عائلة الحاج إسماعيل الغول، والحاج حسن ضرغام، وهو ما ازدادت حدته وتطورت في الحلقة 13 بطولة الفنانة غادة عبد الرازق.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 13 بطولة غادة عبد الرازق

تطورت الأحداث في مسلسل صيد العقارب الحلقة 13 وبدأت الدكتورة عايدة التي تلعب دورها الفنانة غادة عبد الرازق في تغيير خطتها في الصراع والانتقام من عائلة الحاج إسماعيل الغول وتحديدًا سامح الغول الذي قتل شقيقها علي ضرغام إذ شهدت الحلقة 13 ذهابها إلى زوجها ياسين في ثوب رومانسي وابتسامة مزيفة غير مفهومة.

وشهدت أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 13 استقبال الدكتورة عايدة، التي تلعب دورها الفنانة غادة عبد الرازق لرسالة صادمة على هاتفها المحمول تخبرها أن زوجها ياسين هرَّب شقيقه سامح الغول إلى خارج مصر، الأمر الذي كان بمثابة صاعقة كبيرة ضربتها وأجبرتها على تغيير خطتها في الصراع.

صراع الحب والرغبة في الانتقام

وشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 13 بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، ذهاب الدكتورة عايدة إلى منزل زوجها ياسين الذي تفاجأ عند دخوله بجلوسها مرتدية فستانًا أسود اللون وتنظر له بطريقة رومانسية، أدرك المشاهدون من خلالها أنها غيرت خطتها في الصراع والانتقام من عائلة الحاج إسماعيل الغول، وبات الجمهور متشوقًا لأحداث الحلقة القادمة من المسلسل لمعرفة ما تنويه الدكتورة عايدة مع زوجها، ذاك الرجل الذي شهدت الحلقات الأولى من المسلسل قصة حب كبيرة بينهما.

أحداث مسلسل صيد العقارب

تشارك الفنانة غادة عبد الرازق في السباق الرمضاني هذا العام من خلال تجسيد شخصية الدكتورة عايدة في مسلسل صيد العقارب، الذي تدور أحداثه في طار اجتماعي مليء بالتشويق والإثارة، من خلال وقوع حرب شديدة ومثيرة بين عائلتين من الصعيد، وتتحول الصداقة بين الجميع إلى عداوة قاتلة.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب

ويمكن لكل عشاق الدراما الرمضانية مشاهدة مسلسل صيد العقارب، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، عبر قناة CBC يوميًا طوال شهر رمضان الكريم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن يكون موعد إعادة مسلسل صيد العقارب في تمام الساعة 1:45 مساءً، والساعة 2:45 صباحًا.