موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc الحلقة الـ14

شهدت الحلقات السابقة من مسلسل إمبراطورية ميم تصاعدا كبيرا جعلت الأحداث تنقلب رأسا على عقب، حيث شهدت الحلقات طلب «محمود» محمود حافظ الزواج بـ«مديحة» نشوى مصطفى، ومحاولة إقناع «مختار» خالد النبوي لبيع المنزل، والضغط عليه لإقامة الإنتخابات المنزلية.

موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ14

ينتظر الجمهور موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ14 بطولة الفنان خالد النبوي في الساعة 10:15 صباحا على قناة dmc، والساعة 6:05 مساءً على قناة dmc drama، وتأتي الإعادة في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل و3:30 صباحا، إضافة إلى منصة watch it الإلكترونية التي تتيح عرض الحلقة يوميا بالتزامن مع قناة dmc في تمام الساعة 10:45 مساءً.

أحداث الحلقة السابقة من مسلسل إمبراطورية ميم

شهدت الحلقة الـ 13 من مسلسل إمبراطورية ميم تغيرات في الأحداث بشكل سريع حيث قرر «محمود» محمود حافظ الذهاب إلى منزل «مختار» خالد النبوي وطلب يد «مديحة» نشوى مصطفى، بعدما كشفت الحلقات السابقة عن تبادل الإعجاب بينهما.

كما شهدت الحلقة تهجم «مايا» إلهام صفي الدين ابنة «مختار» على محل «مي» حلا شيحة وتكسيره، وتهديدها بالابتعاد عن والدها.