ملخص الحلقة 13 من مسلسل إمبراطورية ميم.. مروان يتفاوض على بيع المنزل

بعد محاولات عديدة من قطع جميع الخدمات عن فيلا مختار أبو المجد، ضمن ملخص الحلقة 13 من مسلسل إمبراطورية ميم، قرر مختار أن يتشاجر مع المتسببين في قطعها، وإجبارهم على تصليحها من جديد.

ملخص الحلقة 13 من مسلسل إمبراطورية ميم

شهد ملخص الحلقة 13 من مسلسل إمبراطورية ميم للنجم خالد النبوي، محاولة مروان الذي يجسد دوره الفنان نور خالد النبوي، أن يتفاوض مع مندوبة الشركة، وطلب منها عودة المياه مقابل أن يتفاوض مع والده ويقنعه ببيع المنزل؛ لأنه في النهاية يريد بيع المنزل والاستفادة بالأموال.

وقد شهدت الحلقات السابقة من مسلسل إمبراطورية ميم، رفض مختار أبو المجد بيع منزله، لأنه يحمل جميع الذكريات بينه وبين زوجته الراحلة، كما أنه رفض ما يقرب من 90 مليون جنيه، بسبب الذكريات التي بداخل المنزل، وهذا القرار قوبل بالرفض من أولاده الـ6.