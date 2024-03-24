مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ14.. هل ينجح نور النبوي في الانتخابات؟

شهدت حلقة أمس من مسلسل إمبراطورية ميم، العديد من الأحداث المثيرة والكوميدية التي أمتعت الجمهور، وكشفت عن تطورات ومفاجآت كثيرة جعلت الجمهور في حالة من التشويق لمعرفة أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 14.

وجاء في أحداث الحلقة الـ13 من المسلسل إقامة المناظرة بين «مختار» خالد النبوي و«مروان» نور النبوي، ووضع برنامج انتخابي لكل منهما وعرضه على المصوتين من أهل البيت.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ14

ومن المقرر أن تكشف الحلقة الـ14 عن الفائز في الانتخابات المنزلية، وذلك بعدما عرض كلا من المُرشحين برنامجه الانتخابي في المناظرة التي أُقيمت في المنزل.

وقرر «مروان» نور النبوي خلال البرنامج الذي وضعه إعطاء الحرية لكل المقيمين بالمنزل وزيادة مصروف أشقائه البنات عن الشباب بسبب احتياجاتهم الزائدة ومنحهم كامل الحرية.

أحدث مسلسل إمبراطورية ميم

تدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم حول رجل أرمل يعيش في منزله مع أبنائه الستة وشقيقته «مديحة» نشوى مصطفى التي تساعده في تربية أبنائه بعد وفاة زوجته «ميسون» سلاف فواخرجي.