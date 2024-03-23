مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 13.. محمود حافظ يطلب الزواج من نشوى مصطفى

بأحداث تشويقية اجتماعية، انتهت من منذ قليل أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 13، من بطولة الفنان خالد النبوي، والتي تدور في إطار تشويقي اجتماعي حول علاقة الأب مختار بأبنائه الستة والصراعات التي تحدث بينهم.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 13.. محمود حافظ يطلب يد مديحة للزواج

وشهد مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 13 تطورًا في الأحداث؛ تطورت العلاقة بين محمود حافظ و«مديحة» نشوى مصطفى، وقرر أن يطلب يدها للزواج، ويذهب إلى مختار من أجل الموافقة على الزواج، لكن تكون إجابته: «هي أكبر منك» ليرد: «آه بس شكلي أكبر منها وعقلي كمان»، ليرد عليه: «هنسأل عليك ونرد».

تفاصيل محاولة محمود حافظ الارتباط بنشوى مصطفى

ويحاول محمود حافظ، ضمن أحداث الحلقة 13 من مسلسل إمبراطورية ميم، أن يُقنع والدته بموضوع زواجه من مديحة شقيقة مختار أبو المجد، وهي ترفض الموضوع، لكنه يؤكد لها أنه سيد قراره، وأن تجربته الماضية لن تؤثر على ارتباطه مرة أخرى، لكن والدته ترفض لأن لديها يقينًا أن شقيقته ميسون توفيت بسبب زوجها مختار.