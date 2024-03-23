موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم على قناة دي إم سي الحلقة 13

شهدت الحلقة 12 من مسلسل إمبراطورية ميم العديد من الأحداث بين «مختار أبو المجد» الذي يجسد شخصيته الفنان خالد النبوي وأبنائه الستة إذ جاءت الأحداث ملئية بالكثير من التشويق والإثارة، لينتظر كثير من الجمهور موعد إعادة الحلقة الـ 13 من مسلسل إمبراطورية ميم اليوم على شاشة dmc.

موعد إعادة الحلقة 13 من مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc

ويأتي موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 13 الذي يقوم ببطوله خالد النبوي في تمام الساعة 10:15 صباحاً على قناة dmc، والساعة 6:05 مساءً على قناة dmc drama، وتكون الإعادة في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل و3:30 صباحاً، بالإضافة إلى منصة watch it الرقمية التي تُعرض الحلقة يومياً بالتزامن مع قناة dmc في تمام الساعة 10:45 مساءً.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

وتدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم حول أرمل يُدعى «مختار أبو المجد» وهو الفنان خالد النبوي لديه ستة أبناء في أعمار مختلفة يقوم بتربيتهم إلى جانب شقيقته «مديحة» نشوى مصطفى، وذلك بعد وفاة زوجته «ميسون» سلاف فواخرجي بأحد الأمراض الخطيرة.

ومن أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

يشارك في مسلسل إمبراطورية ميم مجموعة من الأبطال منهم الفنان خالد النبوي ونور النبوي ومايان السيد ونشوى مصطفى وحلا شيحه وهاجر السراج ومحمود حافظ وإيمان السيد وإلهام صفي الدين ومنى أحمد زاهر وآدم وهدان كما أنه يحمل توقيع المخرج محمد سلامة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك.