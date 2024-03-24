مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 13.. ابنة خالد النبوي تتهجم على حلا شيحة

شهدت أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 13، أحداث تشويقية جديدة، وتدور أحداث العمل في إطار تشويقي اجتماعي حول علاقة الفنان خالد النبوي وأبنائه، لكن دخل إلى حياته عنصر جديد وهي «مي» حلا شيحة، التي بدأت تتعلق به ويتعلق بها.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 13.. ابنة خالد النبوي تذهب إلى محل حلا شيحة

وضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 13، ذهبت «مايا» ابنة خالد النبوي إلى محل الفنانة حلا شيحة، وهددتها بالابتعاد عن والدها، وكسرت لها المحل وهجمت عليها، لتخرج من المحل قائلة: «خافي مني يامي، وابعدي عن أبويا إلا أبويا ده راجل عنده عيال»، لتنهار حلا شيحة وسرعان ما تتحدث إلى خالد النبوي لتخبره بالأمر.

أحداث الحلقة 13 من إمبراطورية ميم

ورفض مختار أبو المجد، خلال الحلقات السابقة من مسلسل إمبراطورية ميم، بيع منزله؛ لأنه يحمل جميع الذكريات بينه وبين زوجته الراحلة.

كما رفض مختار أبو المجد ما يقرب من 90 مليون جنيه، بسبب الذكريات التي بداخل المنزل، وهذا القرار قوبل بالرفض من أولاده الـ6.